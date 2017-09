Jeugdrechter doet straffe uitspraak in Radio Gaga: “Ik vind dat sommige mensen geen kinderen zouden mogen krijgen”

Jeugdrechter Inge Claes kreeg in het programma Radio Gaga de vraag of sommige mensen geen kinderen zouden mogen krijgen. Haar antwoord was klaar en duidelijk: “Ik denk dat eigenlijk wel.”

“Ik zie zulke schrijnende situaties van mensen die eigenlijk niet eens voor zichzelf kunnen zorgen. Dat kun je je de vraag stellen of die wel voor een kind kunnen zorgen. Laat staan drie, vier of vijf kinderen. En die situaties zijn er wel,” verduidelijkt jeugdrechter Claes haar standpunt.

Samen met programmamakers Joris Hessels en Dominique Van Malder trok ze voor Radio Gaga naar De Markt, een gesloten instelling voor jongeren in Mol. 71 jongens tussen 12 en 18 verblijven daar omdat ze een misdrijf hebben gepleegd of omdat ze uit een moeilijke leefsituatie komen.

“Een zware dikke krop in de keel”

Radio Gaga-makers Joris en Dominique waren duidelijk geraakt door wat ze zagen in de instelling. “Ik moet toch zeggen, als we morgen naar huis rijden, ga ik mijn zoon toch eens goed vastpakken”, aldus Joris.

Dominique is eveneens aangedaan. “Van alle jonge gasten die we gezien hebben, er werkelijk niemand, maar niémand, die in een normale gezinssituatie is opgegroeid. Die liefde heeft gekend. Ik krijg dan echt een zware dikke krop in de keel als ik gasten hoor zeggen: ‘Ik mis mijn vader of moeder’.”