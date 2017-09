Het rapport van Frutos: nog niet klaar om Anderlecht-coach te zijn

Niemand kan zeggen dat Nicolas Frutos in zijn drie wedstrijden aan het hoofd van Anderlecht geen tactische flexibiliteit aan de dag heeft gelegd: derde match, derde tactiek. Niemand kan zeggen dat Nicolas Frutos niet enthousiast is: tegen Celtic ging hij pas na drie minuten voor het eerst zitten, zelfs in die beginfase was hij al met brede gebaren aan het coachen. Niemand zal zeggen dat Nicolas Frutos een gebrek aan zelfvertrouwen tentoonspreidt: in de persconferentie na de wedstrijd vielen meermaals de termen “blijven werken” en “zoeken naar positieve zaken”. Maar of Nicolas Frutos klaar is om permanent hoofdcoach van Anderlecht te zijn, dat is minder zeker...

LEES OOK. Slap Anderlecht mag zo goed als kruis maken over Europese campagne na afstraffing tegen Celtic

REACTIES. Anderlecht-spelers “misten ballen”, Frutos is “kalmer dan ooit” na Europese baalavond

De onzekerheid die Frutos zelf zaaide bij zijn spelers in negen dagen aan het hoofd van zijn “droomclub”, bleek te groot tegen een tegenstander van enig kaliber… met onze excuses aan Westerlo en Waasland-Beveren. Matz Sels leek in de Champions League te zullen mogen starten, maar ergens tussen zaterdag en woensdag is Frutos van mening veranderd: toch Frank Boeckx onder de lat. Leander Dendoncker in de rol die (de geschorste) Sven Kums moest vervullen in München, wat zou de weggehoonde René Weiler daarvan denken? En dan de farce met de blessure van Uros Spajic: zeven (!) minuten lang wisselen, toch niet wisselen, wisselen, toch niet wisselen. Om dan een halve minuut voor de rust door de omstandigheden (en een duidelijk gesticulerende Frank Boeckx) gedwongen te worden. Waarna Dendoncker plots de rol van Spajic moest gaan invullen, want Kara moest absoluut centraal spelen. Alsof er nog niet genoeg verwarring was…

Dit Celtic was te pakken: het betrof hier geen verzameling geweldig getalenteerde voetballers, maar toch sloten de Schotten de eerste helft af met 74 procent balbezit. U leest het goed: vier-en-zeventig procent! Geen wonder, met een onderbemand middenveld Trebel-Gerkens dat compleet overlopen werd, terwijl Frutos niet zag dat zijn vijf verdedigers één Schotse spits stonden te dekken. Volgens Frutos speelden Gerkens en Trebel “een supermatch in moeilijke omstandigheden”, maar dat waren dan toch ‘moeilijke omstandigheden’ die hij zelf veroorzaakt had.

Na de wedstrijd verpakte Frutos het als “een duidelijk plan om tegen een ploeg die graag enorm veel balbezit heeft te verdedigen met vijf, de tegenstander te laten komen en dan tegen te prikken met (de flankspelers, nvdr.) Chipciu en Appiah.” In die negen dagen aan het hoofd van Anderlecht sprak Frutos meermaals over “zijn idee”, maar het is ons na drie wedstrijden nog steeds niet duidelijk wat dat idee dan moge zijn, want paars-wit paste zich eigenlijk telkens aan de tegenstander aan. Pas na de 0-2 en toen hij niet anders kon dan Stanciu en Bruno te brengen voor de flaterende Deschacht en de onzichtbare Hanni, kreeg het middenveld voet aan de grond en ontwikkelde Anderlecht druk en kansen. Toen het kalf al grandioos verzopen was…

Het Anderlecht-publiek onderging het lijdzaam, na de 0-3 volgde een massale exodus. Na affluiten legde de DJ in het Astridpark de meezinger “Everything’s gonna be allright” op. We weten niet of dat bewust was, maar de Anderlecht-fans zullen het er vermoedelijk niet mee eens zijn. En ook het Anderlecht-bestuur zal zich gesterkt zien in haar overtuiging dat het nog te vroeg is voor de Argentijn.

Die zag het na de wedstrijd zelf nog steeds zitten toen hem gevraagd werd naar zijn toekomstperspectieven: “Ik ga blijven werken, op de rest heb ik geen impact. In die negen dagen als coach heb ik veel veranderd, heb ik veel nieuwe dingen proberen te implementeren, maar dat is moeilijk op zo’n korte termijn. Ik leef elke dag alsof het mijn laatste is. En ja, ik wil die plaats (Anderlecht-trainer, nvdr.), al weet ik dat velen onder jullie denken dat het daarvoor nog te vroeg is.” Waarna hij wel ootmoedig toegaf dat de vernedering tegen Celtic niet bepaald deel uitmaakte van het plan: “Ik maak fouten. Op veld, en ernaast. Maar ik stel mezelf altijd in vraag.” Als dat klopt en hij eerlijk is met zichzelf, zal ook Nicolas Frutos toegeven dat hij nog niet klaar is om hoofdcoach van Anderlecht te zijn.