Jordan Lukaku praat nog eens met de pers en het was de moeite

Ook in Italië komt het nog maar zelden voor dat Jordan Lukaku met de pers praat. Gisteren kon het, met de komst van een Belgische tegenstander, wel. En het was de moeite. Vooral toen de Lazio-speler het over die Belgische tegenstander had.

“Om eerlijk te zijn: sinds ik België verliet, heb ik de competitie ginder niet meer gevolgd. Want, om helemáál eerlijk te zijn: het niveau is er niet hoog. Ik ken nog wel een paar spelers van Zulte Waregem met enige kwaliteiten, maar de gevaren van de ploeg kan ik echt niet opnoemen. Ik voel ook dat de technische staf én mijn ploegmaats heel veel vertrouwen hebben in deze wedstrijd.”

Lukaku vindt dat hij bij Lazio al veel stappen heeft gezet. Vanavond start hij wellicht. Net zoals in Vitesse en vorig weekend in Verona. “Toen ik hier kwam, kende niemand mij en moest ik mijzelf bewijzen. De eerste zes maanden speelde ik niet goed, maar eenmaal we overschakelden op de 3-5-2 en ik het Italiaanse voetbal beter ging begrijpen, liep het beter en beter.” “Vóor ik bij Lazio kwam, dacht ik eigenlijk alleen offensief. Ik voetbal intussen defensief een stuk gedisciplineerder. En mijn assist en de zege in de Supercup gaven mij extra vertrouwen.”

“In balbezit mag ik intussen van de coach ook doen wat ik wil. Ik ben wel fysiek nog niet op het peil van vorig seizoen. Mijn limiet ligt nu op zo’n 75 minuten. Als ik er een percentage op moet plakken, zit ik nu aan (denkt diep na, nvdr.) 60 à 65 procent van mijn mogelijkheden. Maar ik vond het nooit leuk, zo’n beetje als joker te worden beschouwd telkens als ik 30 minuten mocht invallen. Maar ik toonde altijd respect voor de keuzes die worden gemaakt. Voetbal is hier vooral een tactisch treffen, bijna een schaakspel tussen trainers. Toen ik hier kwam, hield ik daar niet zo van, maar nu vind ik het wel leuk.”

Net zoals Romelu

De Rode Duivel liet zich ook nog ontvallen dat hij ooit op het niveau van zijn broer Romelu zou willen spelen. “Bij een team als Manchester United, dat veel prijzen wint. Ik weet wat ik daarvoor moet doen en ik geloof in mezelf. Maar ik besef dat ik nog heel hard moet werken daarvoor. Romelu stuwt me daarin, zoals ik hem ook probeer te stuwen.”

