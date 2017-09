Zulte Waregem kijkt straks onder meer Adam Marusic (24) in de ogen. Die ruilde deze zomer KV Oostende voor de Romeinen voor dik 6 miljoen en was zondag tegen Verona nog dé uitblinker bij Lazio.

