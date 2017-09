CLUBNIEUWS. Geen goed nieuws voor Antwerp, ‘feestje’ bij KV Kortrijk

Antwerp zal het voor de verplaatsing naar Waasland-Beveren opnieuw zonder Jelle Van Damme moeten doen. De verdediger sukkelt nog steeds met een blessure. Ook bij Lokeren en STVV kampen ze met afvallers, terwijl KV Kortrijk viert dat het tien jaar in eerste klasse speelt.

AA GENT. Fans zorgen voor eresaluut aan Vanhaezebrouck

Op sociale media zorgde de aankondiging gisteren van het vertrek van de Gentse coach voor een golf aan steunbetuigingen en berichten vol lof en respect voor Hein Vanhaezebrouck. De Gentse supporters zijn hun succescoach duidelijk nog steeds enorm dankbaar voor de unieke prestaties, met de landstitel, van de voorbije drie seizoenen.

ANTWERP. Van Damme niet in Waasland-Beveren

Van Damme (patellapees) hield het nog bij individueel werk, dus de wedstrijd in Beveren van zaterdag komt te vroeg voor de linksachter. Ook Ofosuhene (spierscheur) timmert individueel aan de weg terug. Ghandri incasseerde een stevige kniestoot tijdens het oefenduel tegen OHL en hield het bij fietsen en verzorging. Yatabare was nog steeds ziek en blijft zo twijfelachtig.

CLUB BRUGGE. Ontbijt, nieuwe ploegfoto en bezoek van Blue Army

Gisteren was het een drukke dag. Eerst mochten Vormer en co. zoals elk jaar aanschuiven voor een ontbijt met partners en sponsors. Na de voormiddagtraining werden de spelers op de gevoelige plaat gelegd voor een nieuwe ploegfoto. Ten slotte kwam Blue Army, de belangrijkste supportersgroep, een uiteenzetting doen over hun werking en activiteiten.

KV KORTRIJK. Tien jaar in eerste klasse wordt gevierd

KV Kortrijk speelt dit jaar zijn tiende seizoen op rij in eerste klasse. Dit seizoen zal de club terugblikken op die tien jaar. KVK selecteerde negen hoogtepunten uit die seizoenen op de website. Zo wordt teruggekeken op het jaar 2009-2010, een van de succesvolste in de geschiedenis. Toen behaalden de Kerels voor het eerst Play-off 1 en dat in het tweede jaar in eerste klasse.

KV MECHELEN. Van Cleemput hervat looptraining

Het einde van het blessureleed komt stilaan in zicht voor Van Cleemput. De jonge rechtsback werkte zijn eerste pijnvrije looptraining af in drie maanden en lijkt bijna verlost van zijn overbelastingsletsel aan de enkel. Vitas blijft twijfelachtig voor de wedstrijd zaterdag op Moeskroen. De Servische verdediger trainde nog individueel op het veld, net als Jubitana (knie).

KV OOSTENDE. Beloften verliezen in Mechelen

De beloften verloren met 3-1 van KV Mechelen. KVO moest het doen zonder de geschorsten Bah en Van Der Heyden en de geblesseerden Ndenbe, Mambabua en Peremans en dat liet zich voelen. Wuyts maakte voor de rust nog het openingsdoelpunt van Mechelen ongedaan, maar na de uitsluiting van Bushiri (twee keer geel) zonk het Oostendse schip dan toch.

LOKEREN. De Ridder onzeker

teve De Ridder blijft twijfelachtig voor de wedstrijd zondag tegen Zulte Waregem. Tegen het einde van de week wordt bekeken of hij inzetbaar is. Ticinovic (schouder) heeft de looptraining kunnen hervatten, maar Zulte Waregem komt wellicht te vroeg. Straetman (hamstrings) staat nog even aan de kant met een blessure. Ofkir werkt individueel op het oefenveld.

STVV. Abrahams out voor Charleroi

Gisteren trainden de Kanaries één keer. Botaka en Boli zijn weer paraat. Kurt Abrahams ontbrak met een bovenbeenblessure. Hij raakt niet fit voor de match van vrijdag tegen Charleroi.

WAASLAND-BEVEREN. Freethiel uitverkocht tegen Antwerp

De Freethiel is tegen Antwerp uitverkocht. Dit zijn de data voor de volgende weken: Standard-W.-Beveren: 29 oktober 18 uur; W.-Beveren-Moeskroen: 4 november 20.30 uur; Club Brugge-W.-Beveren: 19 november 18 uur; W.-Beveren-Charleroi: 25 november 20.30 uur; Kortrijk-W.-Beveren: 2 december 20 uur; W.-Beveren-Standard: 8 december 20.30 uur.

ZULTE WAREGEM. Wie wordt speler van de maand?

Wie is voor u de speler van de maand september bij Zulte Waregem? U kan kiezen tussen Marvin Baudry, Michaël Heylen, Peter Olayinka of Onur Kaya. Stemmen kan via de website van Zulte Waregem. Zoals elke maand maakt elke deelnemer kans op 100 euro die door een sponsor wordt geschonken.