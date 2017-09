Thibau Nys (14) krijgt een eigen docureeks: “Hij is die aandacht wel al gewend, hoor”

Thibau Nys wordt samen met papa Sven een van de hoofdrol­spelers in een nieuwe docureeks op Eén. De 14-jarige Thibau wordt al anderhalf jaar gevolgd door dezelfde filmcrew die eerder al de docufilm Sven, Het Laatste Jaar maakte. “Hij gaat probleemloos met al die aandacht om”, zegt Sven Nys. “Gezien hoe hij bij mijn afscheid in het Sportpaleis de show stal?”

31 januari 2016: Sven Nys rijdt in Zolder zijn laatste WK veldrijden en wordt vierde. ’s Avonds in een bomvolle parochiezaal in Baal wordt de veldritlegende gevierd door de supporters. Plots neemt een zelfverzekerde puber de micro en spreekt tot de supporters: “Volgend jaar zijn jullie allemaal welkom op mijn feestje”, zegt Thibau Nys.

Dat was de aanzet voor regisseur Jan Vandermotte om na papa Sven ook met zijn zoon een docureeks te maken en zo zijn evolutie doorheen de jaren in beeld te brengen. Sven Nys ging meteen akkoord. “Ik vond het een zeer goed idee. De film die Jan maakte over mij was fantastisch. Ik had er alle vertrouwen in dat hij opnieuw een meesterwerkje ging maken.”

Vandermotte, die slechts op drie kilometer van de familie Nys woont, begon meteen te filmen en was erbij toen Thibau zijn eerste koers reed bij de nieuwelingen. Ook zijn eerste zege in Baal en zijn Belgische titel bij de nieuwelingen werden ingeblikt.

Naast het sportieve wordt ook gefocust op het familiale. En ook het nieuwe leven van Sven als ploegmanager van Telenet-Fidea wordt belicht.

De reeks zal op Eén te zien zijn, maar het is nog niet duidelijk wanneer en in hoeveel afleveringen. Begin januari, in de aanloop naar het WK veldrijden, is een mogelijkheid. Er wordt zelfs gedacht aan een jaarlijkse vierdelige serie.

Gegarandeerd een nieuw kijkcijferkanon, zeker na het succes van Sven, Het Laatste Jaar en de vierdelige serie Kroonprinsen in januari 2017, waarin het wel en wee van de jonge veldrijders Mathieu van der Poel, Wout van Aert, Laurens Sweeck en Eli Iserbyt werd belicht.

Voetjes op de grond

Maar is al die aandacht wel goed voor een rennertje dat nog 15 moet worden in november? “Zo’n reeks over Thibau, dat levert toch unieke beelden op?” zegt Sven Nys. “Dat is toch een fantastische ervaring, een unieke belevenis voor zo’n ­jongen? En wij zijn er om hem met de voetjes op de grond te houden. Maar Thibau is die aandacht altijd al gewend geweest hé, en gaat daar probleemloos mee om. Gezien hoe hij bij mijn afscheid in het Sportpaleis de show stal?”

“Natuurlijk wordt hij gezien als de zoon van Sven Nys. Dat heeft nadelen maar zeker ook voordelen, zoals die docu­serie. Waarom die kans dan niet grijpen? Als hij maar gelukkig is. En van mij hoeft niks, hoor. Hij wil graag wielrenner worden, maar als hij volgende week plots zegt dat hij iets anders wil doen, wel dan is dat zo.”