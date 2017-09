Deze vader is niet van plan zijn auto te laten stelen, zelfs al zijn de gemaskerde carjackers gewapend

Een Britse vader incasseerde enkele rake klappen van stokken toen enkele carjackers zijn voertuig wilden roven toen hij zijn dochter had afgezet bij haar privélerares. De man aarzelde geen moment toen hij de gewapende mannen op zijn auto zag afstormen, een slaagde erin de dieven te verjagen. De lokale politie roept nu de hulp in van het publiek om de brutale verdachten op te sporen.

De 43-jarige Sanjib Dhar uit de Britse stad Tilesford Close had vrijdag zijn dochter naar haar bijlessen gebracht, toen hij plots zijn BMW - en zijn leven - moest verdedigen toen twee gemaskerde mannen hem probeerden te carjacken. De verdachten hadden gewacht tot Dhar zijn auto in een rustige straat had geparkeerd, voor ze hem aanvielen met metalen palen. “Toen ik terug naar de auto wandelde, kwamen ze plots op me afgestormd”, aldus de geschrokken man. “Ze riepen dat ik de sleutels moest afgeven, maar ik weigerde.”

De vader van twee werd verschillende keren geslagen door de carjackers omdat hij weigerde zijn sleutels af te geven, maar kon zijn belagers uiteindelijk verjagen. Dhar werd naar het ziekenhuis gebracht, waar hij werd verzorgd voor een hersenschudding en hij had enkele verwondingen aan het hoofd opgelopen.

“Ze gingen echt brutaal te werk”, aldus de IT-consultant. “Ze bleven maar slaan en probeerden in te stappen. Op bepaalde momenten lagen we gewoon op de grond te vechten.” Hij deed achteraf zijn uiterste best om zijn bloedende wonden te verbergen voor zijn dochtertje, die naar buiten was gelopen toen ze het geschreeuw van haar vader en de verdachten had gehoord.

Volgens de lokale politie zijn de carjackers niet aan hun proefstuk toe en ze zouden eerder deze week al een man hebben aan gevallen omdat ze het op zijn Mercedes hadden gemunt. De agenten verklaarden dat ze de “incidenten als extreem ernstig behandelen” en beloven om meer patrouilles uit te voeren in de stad. De inwoners van Tilesford Close worden intussen aangeraden om “waakzaam te blijven en alle verdachte activiteiten te melden”.