Schotse en Britse media zijn hard voor Anderlecht na blamage: “Ze waren nog slechter dan aangekondigd”

Landskampioen Anderlecht ging op de tweede speeldag in groep B van de Champions League in het eigen Constant Vanden Stockstadion met 0-3 roemloos onderuit tegen Celtic Glasgow. De commentaren in de Schotse media logen er niet om: “Anderlecht was nog slechter dan aangekondigd.” In de Britse kranten was er op voorpagina’s wel een plaatsje voorzien voor Belgen, maar dat waren wel Romelu Lukaku en Michy Batshuayi die scoorden voor Manchester United en Chelsea. Maar in hun verslag van Anderlecht-Celtic was ook daar de kritiek niet mals voor paars-wit. In Frankrijk kijken ze ten slotte al uit naar de confrontatie met PSG...

LEES OOK: Slap Anderlecht mag zo goed als kruis maken over Europese campagne na afstraffing in eigen huis tegen Celtic

Het rapport van Frutos: nog niet klaar om Anderlecht-coach te zijn maar “ik ga blijven werken”

The Herald

“Het Celtic van Brendan Rodgers werd een pak volwassener als Champions League-team en staat na een zege in Brussel in een sterke positie voor de derde plaats, die goed is voor Europees voetbal na Kerstmis in de Europa league. En dat is wat managers willen. Er moeten nog wel vier wedstrijden worden gespeeld maar deze zege voelt aan als een bepalend moment.”

“Celtic zorgde al voor meer entertainment in de Champions League maar verloor toen, deze zege voelt aan als een wijze les: de spelers onderdrukten hun natuurlijke impulsen om aan te vallen bij elke mogelijkheid en waren simpelweg de betere ploeg in het Constant Vanden Stock Stadion. Ploegen die op dit niveau winnen op verplaatsing rekenen op balbezit, maken fouten indien nodig, rekken af en toe wat tijd en grijpen hun kansen als die zich voordoen. Celtic deed dat en pakte zo hun tweede uitzege ooit in de Champions League.”

“Vanaf de eerste minuut werd duidelijk dat Anderlecht wel kan voetballen en Celtic had het aanvankelijk moeilijk om een vrije man te vinden, vooral Olivier Ntcham kende een moeilijke start. Maar de Schotse kampioen groeide in de match en scoorde ook voor rust. Anderlecht ging daarna op zoek naar de gelijkmaker en kreeg enkel kansen maar na een belachelijk doelpunt meteen na rust, was de wedstrijd beslist en Celtic maakte er in de extra tijd na opnieuw slap verdedigen van Anderlecht nog 0-3 van. Hoe volwassen.”

Scotsman

“Anderlecht was nog slechter dan aangekondigd. Celtic kende dan wel de pech om zowel PSG als Bayern München in dezelfde groep te loten, ze lijken in ieder geval geluk te hebben met hun derde tegenstander. Anderlecht, de Belgische kampioen, kende een flauwe seizoenstart in de eigen competitie en ondanks twee zeges na het ontslag van Rene Weiler zijn ze duidelijk nog op zoek naar de vorm waarmee ze hun voet zetten naast die van Manchester United in de Europa League vorig seizoen. Er waren een paar dingen die ze goed deden - Henry Onyekuru ziet er een echte bedreiging uit terwijl Sofianne Hanni minstens een keer had moeten scoren - maar ze waren echt middelmatig op hun best en zelfs rampzalig op hun slechtst.”

“Zo kwam de tweede goal na heus geklungel van de thuisdefensie. Leander Dendoncker koos ervoor om de bal terug te spelen naar Olivier Deschacht die door twee Celtic-spelers onder druk werd gezet. Maar wat Deschacht met zijn aanname van plan was, zal alleen hij weten. Om de kers op de catastrofale taart te zetten, werkte Kara Mbodji een makkelijk te pakken bal voorbij zijn eigen doelman...”

“Nicolas Frutos had vier wedstrijden om te laten zien dat hij de man was om Anderlecht vooruit te leiden, maar je kan gerust stellen dat hij dat doel niet bereikt heeft. Hij had een positief resultaat nodig tegen Celtic maar in plaats daarvan werden ze thuis belachelijk gemaakt. Het meest schokkende aspect voor de thuisfans was nog wel de speelstijl. De vorige coach werd bekritiseerd voor zijn defensieve aanpak en Frutos had vooraf zijn wens uitgesproken om meer aanvallend voetbal te spelen, maar dat was het allesbehalve tegen Celtic. Het plan leek om van een 5-2-3 bij balbezit van de bezoekers om te schakelen naar een 3-4-3. Celtic had het daar aanvankelijk lastig mee maar eens ze het door hadden, was er niets meer aan te beginnen voor Anderlecht. In de terugwedstrijd in Glasgow zullen ze een nieuwe manager hebben en zouden ze ook een betere ploeg moeten zijn, maar na deze 3-0-zege mag Celtic gerust hopen om voor de Belgen te eindigen in de stand.”

The Courier

“Na een 5-0-recordnederlaag tegen Parijs St Germain op dag één, wilde Brendan Rodgers graag punten pakken in Brussel. De Noord-Ier wilde ongetwijfeld dat zijn ploeg beter presteerde in de eerste helft maar zal blij zijn met de 3-0 overwinning die de Hoops op weg zetten naar Europees voetbal na Kerstmis. Anderlecht’s interim-hoofdcoach Nicolas Frutos kon evengoed “goodbeye” hebben gezegd tegen zijn kansen om hoofdcoach te worden.”

Daily Mail

“Dit was een volwassen prestatie van Celtic. De moeilijkheden bij Anderlecht doen geen afbreuk aan een sterk optreden met snelle counters en een solide verdediging. De Anderlecht-spelers kregen een bonus van 40.000 euro om te winnen maar dat bedrag hadden ze evengoed kunnen verdubbelen: het zou weinig of geen verschil hebben gemaakt. Dit was de avond van Celtic tegen een team dat worstelde met zijn vorm en vertrouwen. Het Constant Vanden Stock Stadium werd muisstil, buiten de 1.500 meegereisde fans. Dedryck Boyata, terug in de stad van zijn geboorte, speelde met vertrouwen achteraan. Op het middenveld en vooraan acteerde Celtic nerveus en onzeker maar de ploeg kende het geluk dat een onmachtig Anderlecht daar geen voordeel uit kon halen. Maar ondanks het gebrek aan penetratie, kwaliteit en kalmte tot aan het eerste doelpunt, is Celtic wel degelijk op weg om derde te worden in Groep B. Interim manager Nicolas Frutos kreeg vier wedstrijden om zich te bewijzen na het ontslag van René Weiler maar het water komt nu al tot aan zijn lippen.”

L’Equipe

“De Belgische kampioen heeft gewoon niet gespeeld, het zou wel een kunnen verslind worden door zijn volgende tegenstander, PSG. Les Mauves lieten hun technische beperkingen en tactische tekortkomingen zien. Dendoncker, teruggetrokken in de verdediging, was rampzalig...”