Jongeman schopt hondje van ex-vriendin dood na ruzie

Een jongeman uit het Engelse plaatsje Batheaston is woensdag voor de rechtbank verschenen voor dierenmishandeling. Bij een banale ruzie had hij de Jack Russell van zijn ex-vriendin een harde trap gegeven. Het hondje kwam daarbij om het leven.

De brutale aanval gebeurde voor een café. Fraser Grant (28) was er samen met zijn voormalige partner Beth naartoe getrokken na het werk.

“Het koppel had na het werk alcohol zitten drinken op café”, zegt aanklager Lindi Mayer. “Ze hadden hun drie honden achtergelaten in de wagen. Na enige tijd gingen ze de dieren toch halen, maar beseften ze dat ze geen leibanden meehadden. En daarover begonnen ze te bekvechten.”

Tijdens die ruzie verkocht Grant een harde trap aan de Jack Russell Patch. Het hulpeloze hondje werd metershoog gekatapulteerd.

“De dader droeg op dat moment schoenen met een stalen neus”, klinkt het. “Patch is gestorven door bloedverlies van een gescheurde lever. Het diertje moet veel pijn gehad hebben.”

Na het incident werd Grant ondervraagd door inspecteurs van de dierenorganisatie RSPCA. Hij verklaarde dat de hond agressief was geweest en hem had gebeten. Maar bewakingsbeelden konden aantonen dat dat een leugen was.

Toen de jongeman in mei voor het eerst voor de rechtbank moest verschijnen, bleef hij erbij dat hij niets misdaan had. Woensdag heeft hij echter zijn verhaal veranderd. Op 11 oktober zal hij zijn straf kennen.