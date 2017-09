Mourinho onder de indruk van Lukaku, spits siert samen met Batshuayi op sportpagina’s van Britse kranten

Manchester United ondervond woensdagavond op de tweede speeldag in groep A van de Champions League weinig moeite met CSKA Moskou en stevende in de Russische hoofdstad op een vlotte 1-4 zege af, onder meer dankzij twee doelpunten van Rode Duivel Romelu Lukaku.

Schotse en Britse media zijn hard voor Anderlecht na blamage: “Ze waren nog slechter dan aangekondigd”

Na zijn transfer van Everton afgelopen zomer trof de 24-jarige Lukaku al tien keer raak in negen officiële wedstrijden voor de Mancunians. “Dat zijn indrukwekkende cijfers”, vertelde Manchester-coach José Mourinho na de wedstrijd. “We weten dat hij een uitstekende voetballer is en nu hij in een goed team zit en omringd wordt door kwaliteitsvolle spelers, is het nog makkelijker voor hem. Nu scoort hij belangrijke doelpunten en dat bijna in elke wedstrijd.”

Bij Chelsea zorgde Michy Batshuayi tegen Atlético in de absolute slotfase voor het winnende doelpunt. Batshuayi viel in na 82 minuten maar kroonde zich tot matchwinnaar met een doelpunt in de toegevoegde tijd (90.+4). Ook “Batsman” siert dan ook op de frontpagina’s van de sportkatern in Britse kranten. Dan toch een Belgische weelde...

LEES OOK: Romelu Lukaku doet Twitter ontploffen: “Hij kan niet stoppen met scoren” en “steal van 85 miljoen”

CHAMPIONS LEAGUE. Lukaku dolt in Moskou, Batshuayi redt Chelsea en PSG maakt gehakt van Bayern