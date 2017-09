Pako Ayestaran moet Las Palmas aan punten helpen in Primera Division

Pako Ayestaran is de opvolger van de maandag opgestapte Manuel Marquez als hoofdcoach bij de Spaanse eersteklasser Las Palmas, zo maakte de club donderdag bekend in een persmededeling.

De 54-jarige Bask ondertekende er een contract tot het einde van het seizoen. Tussen maart en september 2016 was Ayestaran bij Valencia aan de slag, voordien werkte hij als assistent onder Rafael Benitez.

Bij Las Palmas gooide Marquez maandag de handdoek in de ring, daags na de 0-2 nederlaag tegen Leganes. Na zes speeldagen staat Las Palmas vijftiende in de Primera Division met zes punten, zondag volgt de lastige verplaatsing naar leider FC Barcelona. De 49-jarige Marquez was pas sinds het begin van het seizoen in functie als hoofdcoach bij Las Palmas. Daarvoor trainde hij de reserven.

Marquez is al de derde coach in La Liga die dit seizoen vertrekt bij zijn club. Luis Zubeldia (Alaves) en Fran Escriba (Villarreal) gingen hem voor.