Voormalig Anderlecht-speler wint met Cruzeiro vijfde Braziliaanse Beker

Cruzeiro heeft woensdag voor de vijfde keer in de clubgeschiedenis de Braziliaanse Beker gewonnen. In de finale haalde het team uit Belo Horizonte het in de strafschoppenreeks met 5-3 van Flamengo, na de reguliere speeltijd stond er nog 0-0 op het scorebord. Voor de bezoekers miste voormalig international Diego een strafschop.