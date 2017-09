Neymar reageert voor het eerst op de heisa rond de strafschoppen bij PSG

PSG maakte woensdag brandhout van Bayern door de Duitse topclub met 3-0 weer naar München te sturen. Zowel Edinson Cavani als Neymar troffen raak voor Les Parisiens. Einde van de heisa bij PSG? De Braziliaan reageerde voor het eerst.

Het gaat al anderhalve week over niets anders dan strafschoppen bij de Franse competitieleider. Neymar wil graag de Gouden Bal winnen en topschutter worden in de Ligue 1, zodat hij ineens een bonus van 1 miljoen kan opstrijken. Dat laatste wil echter ook Cavani en die neemt normaal gezien de elfmeters voor zijn rekening. Dat leidde tot een conflict tijdens de wedstrijd tegen Lyon.

Sindsdien werd er in de Franse en Spaanse media gesproken van een gevecht in de kleedkamer van PSG tussen Neymar en Cavani, hoe die laatste al bij hun eerste ontmoeting de toon zette en verschillende verzoeningspogingen van verschillende partijen.

Woensdag na de match tegen Bayern reageerde Neymar voor het eerst op de heisa, nadat Cavani dat eerder al deed. “Ze vinden vele verhalen uit”, zei de Braziliaan tegen de verzamelde pers. “Ze praten te veel. Ze beweren dingen die ze niet weten, proberen onze kleedkamer binnen te dringen om uiteindelijk dingen te vertellen die niet bestaan. Alles is OK. De strafschoppen? Er is beslist wie die gaat nemen”, besloot Neymar zonder te vertellen wie dat nu juist is...

Ook Cavani kwam nog eens kort terug op zijn clash met zijn ploegmaat. “We zijn allemaal verschillend en we zien misschien de dingen anders. Maar als we op het veld staan, moeten we samenwerken als een familie om hetzelfde doel te bereiken. En dat is winnen als team”, reageerde El Matador.