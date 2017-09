Champions League-avond in cijfers: supersub Batshuayi, straffe Hazard en vreemde statistiek Barcelona

Het was alweer een dolle Champions League-avond. Anderlecht ging dan wel met 0-3 onderuit tegen Celtic, onder andere PSG en Chelsea verzorgden de show tegen respectievelijke Bayern en Atlético. Dat alles leverde weer enkele interessante statistieken op.

Chelsea mag Michy Batshuayi bedanken. De Blues wonnen dankzij een doelpunt van de Rode Duivel in de 94e minuut met 1-2 van het Atlético van Yannick Carrasco. Batsman vierde dat al met een geweldige tweet en laat zich intussen gelden als één van de beste supersubs in de voetbalwereld.

Exactly 50% of Michy Batshuayi's 14 goals for Chelsea have come in the final 10 minutes of games.



"He's the hero they deserve..." ?? pic.twitter.com/vpQwngnnSD — Squawka Football (@Squawka) 27 september 2017

Michy Batshuayi has scored a goal once every 74.8 minutes since joining Chelsea.



1047 minutes ?

14 goals ?



The match winner once again. pic.twitter.com/7DzXGdKkXg — Squawka Football (@Squawka) 27 september 2017

4 - In 2017, no player has scored more sub goals for a PL club in all competitions than Michy Batshuayi (4, level with Giroud). Winner. pic.twitter.com/uH4qlFwZ7k — OptaJoe (@OptaJoe) 27 september 2017

Het was voor Atlético overigens pas de tweede thuisnederlaag onder coach Diego Simeone in de Champions League. Dat was ook te danken aan Eden Hazard, die weer dribbelde als vanouds.

Atletico Madrid have lost just twice at home in the Champions League under Diego Simeone.



2014: 1-2 vs. Benfica

2017: 1-2 vs. Chelsea pic.twitter.com/YvQJNKLG4k — Squawka Football (@Squawka) 28 september 2017

Eden Hazard created more chances (7) than any other player in the Champions League this week.



Peak of his powers. pic.twitter.com/Bcr7QFaW3w — Squawka Football (@Squawka) 27 september 2017

Naast Hazard waren ook Adrien Trebel en Igor De Camargo 'stat leaders'. Trebel liet de meeste tackles noteren, terwijl De Camargo de meeste kopduels won.

Eden Hazard made more key passes vs Atletico (7) than any other player has made in a Champions League match this term. The GW2 stat leaders pic.twitter.com/0FiuRkmbuS — WhoScored.com (@WhoScored) September 28, 2017

Romelu Lukaku was dan weer de grote man bij Manchester United. 'Big Rom' scoorde twee keer voor de Red Devils, die met 1-4 gingen winnen op het veld van CSKA Moskou. Lukaku zit nu aan tien goals in negen matchen voor zijn nieuwe club, die erg goed bezig is dit seizoen. Ook dankzij een uitstekende Anthony Martial.

Romelu Lukaku's shooting vs. CSKA:



4 shots

4 shots on target

2 goals



Sharpshooting. ?? pic.twitter.com/1eJDIm5ULr — Squawka Football (@Squawka) 27 september 2017

Man United are now unbeaten in their last 9 games across all competitions.



WWWDWWWWW



Goals: 28

Conceded: 4

Clean sheets: 6



4 more goals. pic.twitter.com/BazbnHOZ5B — Squawka Football (@Squawka) 27 september 2017

Anthony Martial in all competitions for Man Utd this season:



353 minutes ?

5 goals ?

4 assists ???



Directly involved every 39.2 minutes. ?? pic.twitter.com/UYf9OC25Lj — Squawka Football (@Squawka) 28 september 2017

Op de eerste speeldag was het nog zwoegen voor de clubs uit de Serie A, maar deze keer lieten de Italianen zich van hun beste kant zien met drie overwinningen in evenveel matchen. Vooral AS Roma deed nog eens wat het moest doen, terwijl Gigi Buffon nog maar eens een record brak.

3 - This is the first time since September 2011 (Inter, AC Milan, Napoli) that 3 Italian sides win on a same #UCL match-day. Tris. — OptaPaolo (@OptaPaolo) 27 september 2017

5 - Juventus have won each of their last five home games in the Champions League, conceding only one goal over these matches. Fort. #JuveOLY — OptaPaolo (@OptaPaolo) 27 september 2017

Juve's @gianluigibuffon sets an Italian record with his 110th career CL appearance, overtaking Paolo Maldini on 109. #JUVOLY — Gracenote Live (@GracenoteLive) 27 september 2017

2520 - #Roma have won a Champions League match away from home for the first time since November 2010 (vs Basilea), 2520 days ago. Break. — OptaPaolo (@OptaPaolo) 27 september 2017

De teams uit de Bundesliga daarentegen hadden een speeldag om snel te vergeten. Vooral Bayern liet een historisch zwak resultaat optekenen door met 3-0 te verliezen tegen PSG.

0 - For the first time since November 2014 all German teams are beaten on a matchday of the @ChampionsLeague group phase. Sadness. pic.twitter.com/9NvcVc8AFh — OptaFranz (@OptaFranz) 27 september 2017

Bayern equalled their biggest defeat in a CL group stage match, as they lost 3-0 at Olympique Lyonnais on 6 March 2001. #FCB #UCL — Gracenote Live (@GracenoteLive) 27 september 2017

Ove PSG gesproken. Neymar reageerde woensdag voor het eerst op de heisa met Edinson Cavani, nadat beide heren gescoord hadden tegen Bayern. De Braziliaan zit nu aan 23 goals en 17 assists in 42 Champions League-wedstrijden. Indrukwekkend. Cavani scoorde dan weer voor de zesde wedstrijd op rij in het kampioenenbal.

Neymar has now been directly involved in 40 goals in 42 Champions League games in his career.



23 goals ??

17 assists ???



Huge involvement. pic.twitter.com/DtabvE18Jo — Squawka Football (@Squawka) 27 september 2017

PSG's third goal vs. Bayern:



62': Dani Alves beats Robert Lewandowski. ??

63': Kylian Mbappé beats David Alaba. ??

63': Neymar scores. ?? pic.twitter.com/hZ0mlt3ZfW — Squawka Football (@Squawka) 27 september 2017

6 - E Cavani is only the 5th different player to score in 6 consecutive CL games (van Nistelrooy, Chamakh, Yilmaz and C Ronaldo). Elevated. pic.twitter.com/3wkkOwjPw3 — OptaJoe (@OptaJoe) 27 september 2017

Barcelona swingde niet meteen op het veld van Sporting Lissabon. Lionel Messi kon de netten maar niet doen trillen en dus wonnen de Blaugrana met 0-1 dankzij een own goal. Meteen de vierde in het voordeel van Barcelona, wat een wel heel vreemde statistiek oplevert...

Only Lionel Messi (12) has scored more goals for Barcelona this season than opposition players.



The 4th own goal in their favour. pic.twitter.com/KqpCyRl483 — Squawka Football (@Squawka) 27 september 2017

2 - Barcelona top scorers this season (all comps):

Lionel Messi 12

OWN GOALS 4

Bizarre. pic.twitter.com/jeAixNgspE — OptaJose (@OptaJose) 27 september 2017

Er werd op voorhand al voor gewaarschuwd: Celtic is een team dat leeft van het balbezit. Tegen Anderlecht toonden de Schotten dat ook door na Barcelona, Manchester United en Juventus de meeste passes te versturen. Meteen werd er nog eens gewonnen in de Champions League, waarmee Celtic het speciale debuut van Franck Boeckx vergalde.

Most passes completed in the Champions League this evening:



Barcelona (633)

Man Utd (617)

Juventus (562)

Celtic (503)



All four won. ?? pic.twitter.com/YR52lxpk6a — Squawka Football (@Squawka) 27 september 2017

Celtic have won away from home in the Champions League group stages for the first time since October 2012.



The five year wait is over. pic.twitter.com/Q1h5LL3lyU — Squawka Football (@Squawka) 27 september 2017

Anderlecht's @FrankBoeckx becomes the 21st player in Champions League history to make his CL debut appearance on his birthday. #ANDCEL — Gracenote Live (@GracenoteLive) 27 september 2017

Tot slot: FC Basel boekte zijn grootste zege ooit in de Champions League, terwijl het geplaagde Benfica zijn grootste nederlaag in het kampioenenbal evenaarde.

FC Basel's 5-0 win against Benfica is their biggest ever victory in the Champions League.



What a performance. ?? pic.twitter.com/m7w3TtlS60 — Squawka Football (@Squawka) 27 september 2017