Afperser vergiftigt babyvoeding in Duitse supermarkten en eist 10 miljoen euro

Een afperser eist 10 miljoen euro van enkele grote supermarkten in Duitsland. De man beweert dat hij babyvoeding vergiftigd heeft, die nu in de winkels staat.

Op zaterdag 16 september kregen de supermarkten Aldi, Rossmann, Lidl, DM, Miiller, Edeka, Norma en Rewe in Friedricshafen een brief in de bus. Daarin legt een persoon uit hoe hij vergif heeft gemengd in de babyvoeding die in de winkels verkocht wordt. De man, die gekend zou zijn bij de politie, eist 10 miljoen euro.

De politie aarzelde niet en haalde alle babyvoeding uit de winkels. De inhoud ervan wordt onderzocht.

Het nieuws werd donderdag, twee weken nadat de brief ontvangen werd, bekendgemaakt op een persconferentie.