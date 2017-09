Sven Nys: “Van der Poel is een fenomeen, Van Aert voert een gevecht met zichzelf”

Wout van Aert had met een nieuw boek naar eigen zeggen dan wel “goed nieuws” te melden, zorgenvrij kan de wereldkampioen niet toeleven naar de Superprestige van Gieten zondag na mindere prestaties in de VS. En dat in grote tegenstelling met Mathieu van der Poel, die al drie crossen won. Volgens Sven Nys is de Nederlander dan ook een fenomeen, terwijl wereldkampioen Van Aert “een gevecht voert met zichzelf”.

Sven Nys was als sportief manager van Telenet-Fidea de afgelopen weken in de Verenigde Staten voor de Wereldbeker-manches in Iowa en Waterloo. Nys was er danig onder de indruk geraakt van Mathieu van der Poel die beide wedstrijden met veel overmacht won.

“Het is een fenomeen”, zei Nys in De Afspraak. “Ik denk zelfs dat het de rode draad doorheen het ganse seizoen zal worden. je kan het natuurlijk moeilijk voorspellen - blessures en ziekte kunnen er altijd tussenkomen - maar hij is de man die het seizoen zal bepalen. Hij had al de techniek en de explosiviteit en daar komt nu met de jaren de kracht en de ervaring bij. Er gaan veel jongens tegen een muur botsen.”

“Van Aert zit niet goed in zijn vel”

Wereldkampioen Wout Van Aert is daar één van. “Ik denk niet dat hij echt goed in zijn vel zit”, aldus Nys. “Wout presteert niet zoals we van hem mogen verwachten, hij zou zeker in de buurt van Mathieu moeten komen, maar ik denk dat nu het verhaal speelt dat hij op twee paarden aan het wedden is.”

“Hij heeft zich voorgenomen om in het voorjaar op de weg de klassiekers te gaan rijden, maar dat is heel moeilijk te combineren met crossen op het hoogste niveau. Wegrenners die in het voorjaar presteren nemen nu een maand vakantie , geven hun lichaam de tijd om helemaal tot rust te komen en bouwen dan weer rustig op om in competitie te komen half januari en om goed te zijn in april. Wout begon echter dit jaar in april alweer aan zijn voorbereiding op het veldritseizoen en zal dat moeten rekken tot volgend jaar in april, zonder grote rustperiodes. Hij heeft een tussenoplossing gezocht door af en toe wat wedstrijden te schrappen maar hij moet wel opboksen tegen de wereldtoppers op de weg én nu tegen een fenomeen in het veld, die wel kiest voor de cross. Van der Poel combineert het veld wel met mountainbikewedstrijden maar hij rijdt daarin een beperkter programma en kan wel een rustperiode nemen.”

“Wout zit nu in zijn hoofd met het idee dat hij rust moet nemen om te kunnen presteren in het voorjaar, maar tegelijkertijd wil hij zijn wereldtrui verzilveren. Dat hij daar nu op wordt afgerekend is een negatief verhaal, terwijl hij een ongelofelijk sterke renner is als hij zich specifiek op één ding toelegt. Dan zou hij met Van der Poel in duel kunnen gaan... Tuurlijk, hij gaat zeker nog crossen winnen dit jaar in “zijn” wedstrijden maar het is een mentale kwestie en een gevecht met zichzelf. Maximaal tien crossen rijden en dat combineren met de weg in het voorjaar is haalbaar, maar hij rijdt er dertig en dat is net te veel.”

