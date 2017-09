Paspoppen bij H&M krijgen realistischere maten

Wie af en toe een H&M binnenwandelt, kan in de winkels paspoppen met realistischere maten tegenkomen. De Zweedse modeketen wil superslanke exemplaren overal ter wereld geleidelijk vervangen door vollere poppen waarmee klanten zich kunnen relateren.

De realistischere poppen hebben bredere heupen, billen en een vollere boezem. Daarmee wil de keten haar kledij op verschillende lichaamsvormen tonen. En er is meer goed nieuws voor diversiteit in modeland: steeds meer zaken kiezen voor paspoppen met ‘echte’ maten. Zo heeft ook C&A er in hun winkels. De Britse keten Topshop bestelt sinds twee jaar geen magere poppen meer bij, na veel kritiek op onrealistische mannequins in hun filialen.

“De mannequinpoppen met maatje 34 verdwijnen nog niet, maar we verkopen wel meer poppen met iets grotere maten”, aldus Griet Kindt van Best Mannequins in een reactie aan het VTM Nieuws. Volgens haar stijgt de verkoop van poppen met maat 42 tot 44 ook, maar niet aanzienlijk. De reden? Ze vreest dat de markt daar nog niet helemaal klaar voor is.