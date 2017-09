Celtic gaf Anderlecht slaag maar wat dacht u van deze beauty van hun beloften tegen paars-wit?

Another great team goal from Celtic youth against Anderlecht. Worked from the back. pic.twitter.com/EG2MFgZrXU

In de UEFA Youth League verloren de U19 van Anderlecht woensdag met 1-2 van het Celtic in het Van Roystadion in Denderleeuw. Het jonge Celtic klom in de eerste helft al vroeg naar een 0-2 voorsprong via doelpunten van Michael Johnston (3.) en Regan Hendry (11.). Vooral die tweede was een voorbeeld van puik teamwerk. Paars-wit kwam niet verder dan de aansluitingstreffer van Albert Sambi Lokonga (66.). Eerder verloor het jonge Anderlecht ook al zijn eerste wedstrijd in de Youth League met 1-0 van Bayern München.

De andere wedstrijd in groep B eindigde op een 1-1 gelijkspel tussen Paris Saint-Germain en Bayern München. De twee grootmachten staan samen aan de leiding met vier punten. Celtic volgt als derde met drie punten, Anderlecht wist nog geen punten te pakken.