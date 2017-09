Paniek in ziekenhuis wanneer vrouw niet op tijd verloskamer bereikt en in lift moet bevallen Video: YouTube

Voor een vrouw in het oosten van China is een bevalling wel zeer ongewoon verlopen. De dame nam de lift van het ziekenhuis in Wenshang om zo snel mogelijk in de verloskamer te geraken, maar ze was te laat. Onder begeleiding van twee verpleegsters en een dokter beviel ze in de lift van een gezonde jongen.

Bewakingsbeelden van in het ziekenhuis laten enkele momenten zien van in de lift. Al snel werd duidelijk dat de vrouw niet op tijd in de verloskamer zou geraken. “Ze had al erg veel pijn toen ze in de lift stapte”, verklaarde verpleegster Li Fengling. De dame ging op een bepaald moment op de grond zitten, waarna alle andere de lift moesten verlaten. In het bijzijn van verpleegster Lin Jun en een dokter kwam niet veel later het jongetje ter wereld.

Na de bevalling werden zowel de moeder als de baby zo snel mogelijk op een ziekenbed gelegd en naar de verloskamer gebracht. Volgens de dokters verkeert het jongetje in goede gezondheid.