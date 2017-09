Engels bezorgt legendarische Juventus-verdediger letterlijk kopzorgen, maar die reageert zoals enkel hij dat kan

Het was geen plezierige verplaatsing naar Turijn voor Olympiakos. De Griekse topclub ging met 2-0 onderuit tegen Juventus en telt na twee speeldagen in de Champions League nul punten. Voor Björn Engels werd het een dubbel zo pijnlijke avond...

De centrale verdediger, die deze zomer Club Brugge verliet voor Olympiakos, kwam in botsing met Giorgio Chiellini. De Italiaanse verdediger staat beter bekend als ‘King Kong’ en voor zijn bikkelharde mentaliteit. Het is dan ook opmerkelijk dat niet Engels maar Chiellini er het minst goed vanaf kwam. De Juve-verdediger moest namelijk verder spelen met een verband én acht hechtingen.

Pijnlijk? Zeker, maar Chiellini verweet Engels niets. Hij plaatste op Instagram zelfs een foto met de fiere woorden: “Ik heb drie punten op het veld en acht hechtingen in mijn hoofd. Alles dat telde was de overwinning. Laten we zo voort doen”. Chiellini op zijn best, die het dus wel moest afleggen tegen Engels.

Tre punti sul campo e otto in testa 😜🤕 ma stasera contava soltanto vincere. Avanti così #JuveOLY #ChampionsLeague Een bericht gedeeld door Giorgio Chiellini (@giorgiochiellini) op 27 Sep 2017 om 2:49 PDT

Foto: AFP