Reden tot paniek bij Chelsea? “Op deze manier gaan Real en Barcelona aan de deur komen kloppen voor Hazard”

Eden Hazard was woensdag de beste man op het veld bij Chelsea tijdens de gewonnen Champions League-clash met Atlético Madrid (1-2). Na afloop maakte Liverpool-legende Steven Gerrard zich echter zorgen over de toekomst van onze landgenoot, terwijl Roy Keane David Luiz letterlijk de grond inboorde.

Het was pas de tweede basisplaats voor Hazard dit seizoen bij Chelsea. Hij stond eerder aan de aftrap in de League Cup-wedstrijd tegen Nottingham Forrest. Hazard liet zich meteen gelden en was een hele match een gesel voor de immer sterke defensie van Atlético. Hij zorgde ook voor de assist bij de 1-1 van Alvaro Morata en leidde alles en iedereen in het kampioenenbal met zeven gecreëerde kansen

Een indrukwekkende prestatie dus van de kapitein van de Rode Duivels. Dat viel ook Steven Gerrard op. De voormalige Liverpool-legende verdient nu zijn brood als analist voor BT Sport en prees daar de prestatie van Hazard. “Als je dergelijk zelfvertrouwen hebt… Ik denk dat Hazard de beste speler van de Premier League is als hij zijn dag heeft.”

Gerrard zorgde mogelijk ook voor wat paniek bij Chelsea. “Prestaties van hem zoals deze en op dit niveau... Als je dat op een constante basis doet, komen clubs als Real Madrid en Barcelona aan de deur kloppen. Liverpool maakte hetzelfde mee met Philippe Coutinho. Na zo’n matchen schieten de grote clubs in actie”, aldus Gerrard.

Hazard werd in het verleden al meermaals gelinkt aan het Real Madrid van coach Zinedine Zidane, die bekend staat als een fan van de kunsten van de Rode Duivel. Coutinho stond dan weer een hele zomer lang in de belangstelling van Barcelona, maar bleef uiteindelijk bij Liverpool.

Foto: Action Images via Reuters

“Vorm van bedrog”

Minder lovende woorden waren er voor Chelsea-verdediger David Luiz. De Braziliaan beging in Madrid een domme penaltyfout en lag zo aan de basis van de 1-0 van Antoine Griezmann. Voor Luiz was Gerrard veel minder vriendelijk.

“Dit is de tweede keer in een week dat hij zijn team in de steek laat”, aldus Gerrard. “Hij kreeg vorig week ook al rood op Stamford Bridge (tegen Arsenal, nvdr.). Dit was een moment van gekheid, terwijl Chelsea de match volledig in handen had en op weg leek naar een doorbraak.”

De actie van Luiz was ook niet naar de zin van Manchester Unkted-legende Roy Keane, die de Braziliaan met de grond gelijk maakte. “Dit is gewoon krankzinnig”, zei Keane bij ITV. “Het is zelfs een vorm van bedrog. Wat hij doet, kan ik echt niet vatten. Luiz is lui en stelt zijn ploegmaats teleur. Hij kent zichzelf en dat was niet nodig. Ik ben blij dat hij ervoor gestraft werd.”