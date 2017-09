8-jarig meisje uit België verovert harten over hele wereld met Ronaldo-imitatie

Cute little girl doing the @Cristiano Ronaldo goal celebration in the crowd.... pic.twitter.com/VsjxXZB1rf

Het was een opmerkelijk beeld toen Cristiano Ronaldo dinsdag zijn tweede van de avond had gescoord in Dortmund: een meisje uit het publiek vierde een doelpunt van haar grote held met een imitatie van zijn manier van vieren. Dat meisje blijkt nu een Belgische te zijn: de 8-jarige Elisa.

Het vertederende beeld werd een wereldwijde hit op internet en RTL ontdekte dat het om een Belgisch meisje ging: Elisa is 8 jaar, woont in Grace-Hollogne en is een onvoorwaardelijke fan van Ronaldo . Daarom woonde ze ook de wedstrijd in Dortmund bij met haar familie. Ze wist niet dat ze op dat moment werd gefilmd maar sindsdien kreeg ze wel honderden sms’jes, oproepen, Facebook-berichten enzovoort.

Elisa speelt sinds haar 4 jaar ook zelf voetbal en zou dolgraag haar grote idool ooit eens ontmoeten...