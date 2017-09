Komt Marco Borsato na twee jaar met nieuwe muziek en concertreeks?

Het is intussen al twee jaar geleden dat Marco Borsato een album uitbracht, maar nu ziet het ernaar uit dat de Nederlandse zanger weldra met nieuwe muziek komt. Hoewel het nog niet officieel is aangekondigd, wijst alles erop dat vrijdag de grote dag is.

In een nieuwsbrief aan zijn fans liet Marco Borsato weten dat hij vrijdagochtend een ronde doet langs de grote radiostations. Daar zal hij vertellen over “een bijzonder project”. Het lijkt erop dat hij het zal hebben over een nieuw album en mogelijk ook een concertreeks.

“Wanneer ik mijn nieuws gedeeld heb, is snel reageren heel belangrijk. Want, nou ja, we weten hoe het soms kan gaan!”, schreef de zanger geheimzinnig neer.

De afgelopen week deelde Borsato ook al enkele mysterieuze berichten op sociale media. Onder de hashtag #thuis plaatste hij enkele teasers zonder geluid maar vermoedelijk wel met een deel van een songtekst online.