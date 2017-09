Missen Bosniërs sterspeler Pjanic tegen Rode Duivels?

Juventus-middenvelder Miralem Pjanic heeft woensdagavond tijdens de opwarming voor de Champions League-wedstrijd tegen Olympiakos een verrekking aan de quadriceps in de rechterdij opgelopen, zo maakte Juventus donderdag bekend.

Pjanic moet nu bijkomende onderzoeken ondergaan om na te gaan hoelang hij buiten strijd zal zijn. Met de Bosniërs neemt hij het in principe op 7 oktober op tegen België op de negende en tevens voorlaatste speeldag in groep H van de WK-kwalificaties. Daarin staat Bosnië op de tweede plaats, die recht geeft op een stek in de barrages. De Rode Duivels zijn sinds begin deze maand zeker van een plaats op de eindronde van komend jaar in Rusland.