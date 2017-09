Zo tap je de perfecte pint dankzij de beste tapster van België

De perfectie in een pintje, het is niet makkelijk te bereiken. Daarom vroegen wij Jane Vermeiren, de winnares van het Belgisch kampioenschap pintjes tappen, om tips. Jane zal ook jurylid zijn in onze wedstrijd om het “Beste Café van Vlaanderen”, dus misschien toon je dit filmpje best ook even aan je favoriete cafébaas…