Moeder trekt ten strijde tegen huiselijk geweld: “Hij sloeg mijn zoontje dood omdat hij zijn schoen was verloren”

Wat begonnen was als een rustige wandeling in het park, eindigde in de dood van een vijfjarig kindje. De 39-jarige vriend van zijn mama was woest geworden om een verloren schoen. De moeder van het kleine slachtoffer trekt nu ten strijde tegen huiselijk geweld met een opmerkelijk voorstel.

Het was een rustige dag in het park op 20 november 2016. Toen de 39-jarige Marvyn Iheanacho daar met zijn stiefzoontje aan het wandelen was, keek er dan ook niemand vreemd op. Het klikte tussen de twee. Ze speelden voetbal samen en Iheanacho las altijd een verhaaltje voor. Alles leek vlot te gaan, maar voor de kleuter, Alex Malcolm uit Londen, zou die dag dramatisch eindigen.

Woede om een verloren schoentje

Plots hoorden enkele getuigen een luid geschreeuw. “Het leek alsof er twee volwassen mannen aan het vechten waren.” De 39-jarige man was woest, toen bleek dat Alex één van zijn schoentjes verloren was tijdens het spelen. Hij begon de jongen te slaan en te schoppen. “We hoorden één iemand nog snikken dat het hem speet. Maar de man bleef slaan.” De stiefvader ging zo fel tekeer dat Alex een dodelijk hersenletsel zou oplopen. Uit het autopsierapport zou later ook blijken dat hij ettelijke interne bloedingen had.

Ook zijn mama kreeg het zwaar te verduren. Toen de man haar zoontje had toegetakeld nam hij een taxi naar huis, samen met het levenloze kind. Daar begon hij ook zijn moeder te slaan, toen die de hulpdiensten wilde bellen. Uiteindelijk probeerde hij haar te wurgen. Maar dat lukte hem niet vooraleer de hulpverleners in konden grijpen.

Twee dagen later werden de machines die het jongetje in leven hielden, afgezet. Toen de politie het park ging onderzoeken vonden ze al snel zijn schoentje in het park, op de blaadjes, vlakbij het wandelpad.

Veroordelingen waarvan vrouw niets weet

De man bekende nooit, maar gaf allerlei excuses om zijn daden niet te moeten toegeven. Hij probeerde zelfs zijn vriendin voor hem te laten liegen. Maar Liliya was zo gechoqueerd van zijn aanval, dat ze hem nooit meer wou zien.

Later bleek uit het dagboek van de stiefvader dat het niet de eerste keer was dat hij Alex toetakelde. Toen het jongetje een keer ziek werd in een taxi, kreeg hij er ook van langs. “Wie weet wat hij nog gedaan heeft met mijn zoon achter mijn rug...” zegt zijn mama verslagen. Toch ontkende de man alles.

Een proces was onvermijdelijk. Maar in de rechtszaal geloofde de vrouw haar oren niet. De openbare aanklager had een kwartier nodig om alle voorgaande feiten van haar ex-vriend op te noemen. Allemaal veroordelingen waar Liliya niets van wist. “Als ik dat had geweten, had ik hem nooit in de buurt van mijn zoon gelaten”, reageerde ze.

In juli 2017 viel het verdict. De rechters zagen enkel verzwarende omstandigheden en gaven de dader 18 jaar cel. Mama Liliya blijft achter met een leegte in haar hart. “Mijn hart is gebroken”, zegt de moeder nu de zaak rond is. “Ik kreeg ook levenslang, want ik zal er moeten mee leren leven”, besluit ze.

Opmerkelijk voorstel

Mama Liliya wil nu voorkomen dat dit ooit nog iemand anders overkomt. Zij vraagt om het gemakkelijker te maken om het criminele verleden van hun partner te weten te komen. Dat zou veel leed hebben kunnen voorkomen.

Dat kan in het Verenigd Koninkrijk al dankzij de ‘Clare’s Law’, een wet die toelaat aan mensen om bij de politie te gaan informeren over het verleden van mensen in hun omgeving. Maar liefst 1.300 gewelddadige partners konden zo tegengehouden worden sinds 2014.

Liliya wist dit echter niet en vindt dat er veel meer aandacht op gevestigd mag worden, zodat iedereen zich kan informeren en huiselijk geweld kan voorkomen worden.