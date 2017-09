Dennis van Wijk neemt voor de derde keer Roeselare onder zijn hoede

Roeselare - 1B-club KSV Roeselare heeft donderdag de Nederlander Dennis van Wijk aangekondigd als nieuwe hoofdcoach. Van Wijk begint aan zijn derde periode op Schiervelde en tekende een contract tot juni 2019. De Nederlander werd vorige week nog ontslagen bij reeksgenoot OH Leuven.

De 54-jarige Van Wijk, die bekend staat als een specialist in het promoveren naar eerste klasse, was eerder al bij Roeselare aan de slag tussen 2002 en 2006 en tussen 2008 en 2010. In zijn eerste ambtsperiode leidde hij de West-Vlamingen naar promotie, in zijn tweede periode kon Van Wijk degradatie niet vermijden. Verder had hij ook al de leiding over onder meer Cercle Brugge, Oostende, STVV, Bergen, Sporting Charleroi, Antwerp, Westerlo, Beerschot Wilrijk en OH Leuven.

Op Schiervelde is de Nederlander de opvolger van de Fransman Arnauld Mercier. “Van Wijk kent het ‘huis’, net zoals de Proximus League maar al te goed, wat ook twee van de redenen waren voor de keuze als hoofdtrainer”, laat Roeselare op haar website weten.