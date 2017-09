Lazio is veel meer dan Jordan Lukaku, maar u zal er mogelijk niets van merken (en dus is er hoop voor Zulte Waregem)

Donderdagavond neemt Zulte Waregem het op de tweede speeldag van de Europa League op tegen Lazio. Een alweer moeilijke Europese klus voor Essevee want Lazio kent een degelijke seizoensstart. En toch is er hoop voor de troepen van Francky Dury.

Terwijl Zulte Waregem op de eerste speeldag met 1-5 onderuit ging tegen Nice, pakte Lazio in Arnhem een 2-3 overwinning tegen Vitesse. Met lange tijd een B-elftal tussen de lijnen, weliswaar. Dat lijkt donderdag ook het geval te worden in het Stadio Olimpico in Rome. Coach Simone Inzaghi roteert namelijk graag met het oog op de prestaties in de Serie A. De keuze tussen Europees scoren of knallen in de competitie is namelijk snel gemaakt, zeker voor Italiaanse teams in de Europa League.

3-5-2

“Ik denk dat ik in de verdediging deze keer dezelfde spelers zal laten spelen die afgelopen zondag tegen Hellas Verona in actie kwamen”, zei Inzaghi op de persconferentie naar aanleiding van de wedstrijd. Dat betekent dat Lazio zal spelen met Patric, Luiz Felipe en Stefan Radu in een defensie met drie. Inzaghi houdt namelijk vast aan zijn 3-5-2.

Die legde de Biancocelesti nog geen windeieren tot nu toe. Vorig seizoen werd Lazio vijfde na een knap seizoen en een omschakeling van een 4-3-3 naar de typisch Italiaanse 3-5-2 met hoge backs, die een 5-3-2 wordt in verdediging. Sleutelspelers Lucas Biglia en Keita Baldé verlieten de stal, maar Lazio staat momenteel wel vierde met 13 punten uit zes matchen en een knalprestatie tegen Milan (4-1 zege). Bovendien won Lazio de Italiaanse Supercup tegen Juventus (3-2 winst).

Cruciaal in dit alles zijn twee spelers: Ciro Immobile en Sergej Milinkovic-Savic. Die eerste scoorde al elf doelpunten in acht wedstrijden, waarvan acht in de Serie A, en gaf daarnaast vier assists. Met het vertrek van Keita naar Monaco lijkt Immobile nog een stap voorwaarts te zetten. Dat doet ook Milinkovic-Savic. De Serviër (ex-Genk) is na het vertrek van Biglia dé bepalende figuur op het middenveld bij Lazio en hij staat nu al voor een dure transfer komende zomer.

Foto: BELGA

Kansen voor Essevee?

Spijtig genoeg zullen we mogelijk geen van beide heren te zien krijgen donderdag. Ten eerste omdat de wedstrijd zonder supporters afgewerkt zal worden door de straf die Lazio kreeg na de ongeregeldheden tegen Sparta Praag in maart 2016. De Biancocelesti hebben dan ook nogal beruchte tifosi, die ook bekend staan om hun racistische zangkoren en neonazistische fracties.

Ten tweede omdat Immobile waarschijnlijk op de bank zit, net als tegen Vitesse, en Milinkovic-Savic geblesseerd is. Net als defensieve pionnen Stefan de Vrij, Wallace en Bastos, spelmaker Felipe Anderson, en rechtsback Dusan Basta. Het échte Lazio krijgt Zulte Waregem dus niet voor de kiezen en daarom liggen er kansen voor de troepen van Francky Dury.

Zo kreeg Lazio al 12 goals tegen dit seizoen in acht wedstrijden en kon het slechts twee keer de nul houden. Tegen promovendi SPAL en Hellas Verona. Intussen scoorde Zulte Waregem 19 keer in de competitie en kan het rekenen op iets meer Europese ervaring. Tenzij nieuwkomers als Alessandro Murgia, Davide Di Gennaro en Adam Marusic het beste van zichzelf laten zien.

Als het van Jordan Lukaku afhangt, wordt het alvast een makkelijk zege: “Om eerlijk te zijn: sinds ik België verliet, heb ik de competitie ginder niet meer gevolgd. Want, om helemáál eerlijk te zijn: het niveau is er niet hoog”, zei hij op de persconferentie. Wel zonder rekening te houden met het feit dat Lazio tot de 67e minuut 2-1 in het krijt stond tegen Vitesse.

Tot de ingevallen Immobile en Milinkovic-Savic hun duivels ontbonden… Lazio is dus veel meer dan Lukaku en Marusic. De focus van Inzaghi op de Serie A en de vele blessures bij de Italianen geven Zulte Waregem echter moed en hoop.

