Anderlecht is rond met Hein Vanhaezebrouck

Lang heeft Hein Vanhaezebrouck niet zonder club gezeten: Anderlecht bereikte op donderdag een akkoord met de West-Vlaamse coach. Dat werd bevestigd aan onze redactie. Bij Anderlecht tekent Vanhaezebrouck een contract vanavond of morgen een contract voor drie seizoenen. Maandagavond gingen Vanhaezebrouck en AA Gent in onderling overleg uit elkaar. Anderlecht ontkent vooralsnog dat er een officieel akkoord is met de trainer.

Of Hein Vanhaezebrouck dit weekend op de bank zit tegen Standard, is nog niet zeker. Nicolas Frutos kreeg vier wedstrijden de tijd om zich te bewijzen aan het Anderlecht-bestuur, daar hoort de topper tegen Standard in theorie nog bij. Anders zit Hein Vanhaezebrouck volgende week, op bezoek bij KV Mechelen, voor het eerst in de dugout bij paars-wit. De eerste thuismatch onder de nieuwe coach zou dan Anderlecht-Racing Genk zijn.

Hein Vanhaezebrouck en AA Gent beslisten deze week in samenspraak een einde te maken aan hun samenwerking. Na het slechte seizoensbegin (Europees uitgeschakeld en een 6 op 24 in de competitie) raakt Gent maar moeilijk uit de negatieve spiraal, Hein Vanhaezebrouck hoopte dat de club door zijn vertrek die periode kan afsluiten. Maar lang zat de West-Vlaming niet zonder club, anderhalve dag na de officiële mededeling van AA Gent heeft Vanhaezebrouck een akkoord bereikt met Anderlecht over een contract van drie seizoenen.

Anderlecht zocht na het vertrek van René Weiler, vorige week maandag, naar een nieuwe coach. Het bestuur van paars-wit wilde De Argentijnse ex-spits Nicolas Frutos drie matchen geven om zich te bewijzen, maar Anderlecht verloor gisteren kansloos in eigen huis in de Champions League tegen Celtic Glasgow: 0-3.