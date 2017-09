Belgisch jeugdinternational verlengt contract bij Monaco tot 2022

Adrien Bongiovanni (links) is een Belgisch jeugdinternational (archieffoto) Foto: BELGAIMAGE

De 18-jarige Adrien Bongiovanni heeft zijn contract bij AS Monaco tot 2022 verlengd. Dat meldt de Franse topclub donderdag op Twitter.

De Belgische jeugdinternational, die eerder uitkwam voor Standard, tekende in juni 2016 zijn eerste profcontract bij de club van Youri Tielemans. De aanvallende middenvelder verbleef al sinds de zomer van 2015 op de jeugdacademie in het prinsdom.

Bongiovanni maakte dinsdagavond indruk in de UEFA Youth League door tweemaal te scoren in de met 3-2 gewonnen wedstrijd tegen FC Porto. Met Francesco Antonucci stond nog een talentvolle Belg in de basis bij de min 19-jarigen van Monaco, hij werd bij de rust gewisseld.

In april van dit jaar mocht Bongiovanni al eens meedoen met het eerste elftal. Hij speelde het laatste halfuur in de tegen PSG met 5-0 verloren halve finale van de Franse beker.