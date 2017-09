Lamah scoort voor winnend Dallas, Witsel en Ciman verliezen

Brussel - Roland Lamah heeft Dallas donderdag in de MLS met een doelpunt aan een 2-0 zege geholpen tegen Colorado Rapids. Laurent Ciman en Axel Witsel gingen beiden nipt onderuit met hun teams.

Treffers van Figueroa (6.) en Lamah (9.) hielpen Dallas al zeer vroeg aan een dubbele voorsprong tegen de Colorado Rapids. De thuisploeg consolideerde haar zege nadien en klimt in de tussenstand van de Western Conference opnieuw naar de zesde stek. Lamah werd vijf minuten voor tijd naar de kant gehaald. Colorado Rapids is elfde en laatste.

Laurent Ciman, de hele partij centraal achterin, ging met Montreal Impact in eigen huis met 0-1 onderuit tegen New York City. Harrison scoorde na een halfuur de enige goal van de partij. Impact blijft zo hangen op een zevende stek in de Eastern Conference, terwijl enkel de eerste zes in iedere Conference zich plaatsen voor de play-offs. New York City, met Frédéric Brillant (ex-Beerschot en Oostende) in het elftal, staat tweede.

Axel Witsel leed met Tianjin Quanjian op de 22e speeldag van de Chinese Super League een 1-0 nederlaag bij Jiangsu Suning. De Braziliaanse middenvelder Ramires (ex-Chelsea) zorgde na 37 minuten voor de enige treffer. Witsel, die de volledige wedstrijd speelde, staat met Tianjin Quanjian op de vierde stek. Jiangsu Suning is dertiende.