KV Mechelen bindt verdediger langer aan zich

Mechelen - KV Mechelen heeft donderdag het contract van zijn Servische verdediger Uros Vitas opengebroken. Vitas, die nog een overeenkomst had tot juni 2019, ligt nu onder contract bij Malinwa tot medio 2021. “Ik moest hier niet lang over nadenken. Ik ben immers heel gelukkig bij KV Mechelen”, liet Vitas zelf optekenen.

De 25-jarige Vitas kwam in januari 2016 Mechelen versterken. Voordien was hij in eigen land bij FK Rad (2008-2014) weggeplukt door AA Gent. Vitas kwam bij Mechelen vooralsnog tot 44 wedstrijden, waarin hij acht keer scoorde. Zijn indrukwekkende traptechniek heeft Malinwa op spelhervattingen al ettelijke malen doelpunten opgeleverd.

“Ik ben niet de voetballer die even langskomt, geen passant”, legde Vitas uit. “Als ik hier vertrek, wil ik hier ook iets achterlaten. Mijn doel is nog steeds om de club mee te tillen naar een hoger niveau. Ik wil dat de fans mij altijd herinneren als één van hen, een lid van de grote KV-familie.”