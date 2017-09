Brand breekt uit in appartementsgebouw Matthias Schoenaerts: “Veel breek- en waterschade”

Antwerpen - In de Arenbergstraat in hartje Antwerpen is donderdagavond brand uitgebroken in een appartementsgebouw. Het dakappartement van acteur Matthias Schoenaerts heeft daarbij schade opgelopen.

Het vuur was niet direct te lokaliseren. “Ondertussen hebben we de brand gevonden, die bevindt zich in luchtschachten van het gebouw”, zegt brandweerwoordvoerder Kristof Geens. “De bluswerken zijn gestart.”

“De brand is ontstaan aan een soort kachel”, aldus de brandweer. “Via de schouw is het vuur zich al smeulend beginnen uitbreiden in de muren en de valse plafonds.”

Het vuur is nog altijd niet volledig geblust. “De brandweer is bezig met het uitbreken van de valse plafonds om het smeulende materiaal te kunnen blussen. Er is dus veel breek- en waterschade in het appartement.”

De acteur zelf kwam ook ter plaatse. Het vuur zou aan de achterkant van zijn flat zijn ontstaan.

Video: rr

Foto: rr