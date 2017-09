Real Madrid breekt contract van nieuw goudhaantje open (inclusief gigantische afkoopsom)

Marco Asensio en Real Madrid gaan langer met elkaar door. De Koninklijke heeft het contract van de Spaanse middenvelder met Nederlandse roots opengebroken, vrijdag tekent Asensio een contract tot 2023. En zoals tegenwoordig gebruikelijk is, heeft Real Madrid een gigantische afkoopsom laten opnemen in het nieuwe contract. Het vorige contract van Asensio liep tot 2020, maar Real vreesde dat clubs zijn ‘te lage’ afkoopsom in dat contract zouden kunnen en willen betalen...

Marco Asensio wordt nu al aanzien als ‘the next big thing’ in het Spaanse voetbal. De 21-jarige scoorde dit seizoen al vier verschroeiende goals met zijn linkervoet, dus was de toegenomen interesse dan ook logisch. In het nieuwe contract van Asensio, dat hij vrijdagmiddag om 14u zal ondertekenen, neemt Real Madrid een afkoopsom van 700 miljoen euro op, zo meldt het Spaanse AS. Ter vergelijking: PSG kocht deze zomer Neymar weg bij Barcelona voor 222 miljoen euro.

Sinds vorig seizoen maakt hij deel uit van de ploeg van Zinedine Zidane en kwam hij tot 48 officiële optredens (en 14 goals). Asensio mocht in het voorjaar van 2016 ook debuteren voor de Spaanse nationale ploeg. Afgelopen zomer verloor hij met de Spaanse beloften nog de finale van het EK U21 in Polen met 1-0 van Duitsland.

Real Madrid is momenteel bezig met zowat alle sterkhouders een nieuw contract aan te bieden. Eerder waren al Marcelo, Varane, Isco (allen tot 2022), Benzema, Carvajal, Marcos Llorente (tot 2021) aan de beurt. Vorig seizoen bood Real Madrid onder meer Cristiano Ronaldo (2021) en Gareth Bale (2022) al een nieuw contract aan.