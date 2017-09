Vanaf nu ook non-alcoholisch bier te verkrijgen tijdens alle Jupiler Pro League-matchen

In de Jupiler Pro League werd tot nu toe enkel ‘gewoon’ bier geserveerd in de stadions, maar daar komt verandering in. Biergigant AB InBev lanceert in het kader van de steeds stijgende vraag naar non-alcoholisch bier de campagne ‘0% alcohol, 100% supporter’ en zal het non-alcoholisch bier Jupiler 0.0 aanbieden in alle stadions in de Jupiler Pro League.

“Zo kunnen de supporters hun vaste ritueel van een frisse pint tijdens de match blijven behouden zonder zich zorgen te moeten maken over achteraf achter het stuur te kruipen”, klinkt het. Het doel van AB Inbev is om ervoor te zorgen dat tegen 2025 1 op 5 van hun totale volume non-alcoholisch of laag-alcoholisch is.