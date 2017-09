Nice-Vitesse stilgelegd door defecte lampen

Het duel in de Europa League tussen Nice en Vitesse is donderdagavond kort na de rust stilgelegd. De lichtinstallatie in het Allianz Riviera-stadion viel in de 53e minuut tot twee keer toe uit. De tweede storing duurt aanmerkelijk langer dan de eerste. Vooralsnog is verder spelen onmogelijk in de donkere arena, die geenszins is uitverkocht.

Foto: Photo News

Foto: Photo News

Nice leidt in het tweede groepsduel met 2-0. Nice en Vitesse zitten in groep K in dezelfde groep als Zulte Waregem en Lazio Roma. Op de eerste speeldag van de Europa League kwam Nice nog met 1-5 winnen in het Regenboogstadion.