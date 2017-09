Zulte Waregem ook tegen Lazio onderuit na flauwe vertoning in surreële setting

Na twee wedstrijden in de Europa League blijft Zulte Waregem opnieuw achter met nul punten. Op bezoek bij Lazio Roma maakte Essevee in een flauwe match de weinige kansen niet af, aan de overkant scoorden Caicedo en Immobile wel: met een doelpunt in elke helft won Lazio Roma uiteindelijk met 2-0. De match werd afgewerkt in een quasi leeg stadion, wat voor een surreële setting zorgde.

Bekijk hier alle uitslagen in de Europa League!

Francky Dury voerde vier wijzigingen door in zijn elftal na de winst bij AA Gent. Baudry en Coopman kwamen in de ploeg voor Kaya en De Sart. Die laatste liep tegen Gent natuurlijk een hersenschudding op. In de spits kregen Leya Iseka en Kastanos de voorkeur op het duo Olayinka-Saponjic. Bij Lazio Roma één Belg en één oude bekende: Jordan Lukaku kreeg in de basiself het gezelschap van ex-Oostende-speler Adam Marusic. Sergej Milinkovic-Savic (ex-Racing Genk) begon op de bank.

Flauwe pot

Lazio Roma moet zijn thuiswedstrijden achter gesloten deuren spelen, in de wedstrijd tegen Legia Warschau bezondigde het publiek zich aan racistische spreekkoren en werd er vuurwerk op het veld gegooid. Dat kwam de sfeer in het grote Olympische stadion natuurlijk niet ten goede, behalve een Zulte Waregem-delegatie van zo’n 200 man was het stadion akelig leeg.

Foto: BELGA

In de weinig interessante eerste helft zorgde Lazio voor de weinige kansen. Bij de eerste kans van de match was het ook meteen raak: Caicedo kopte al vallend de 1-0 voorbij Zulte Waregem-doelman Leali. Op kansen van Zulte Waregem was het bijzonder lang wachten: drie minuten voor het rustsignaal tekende Leya Iseka voor de enige echte kans: hij kapte zich goed vrij, maar schoot dan onbesuisd over en naast het doel.

Foto: Photo News

Foto: Photo News

Gelijkmaker had gekund

Dat moest beter na de rust, zo wist ook coach Francky Dury. Hij bracht er Peter Olayinka en Onur Kaya in aan het begin van de tweede helft, maar veel zoden bracht dat helaas niet aan de dijk. Olayinka zorgde met een knappe dribbel voor zowat de eerste opschudding na de rust, maar twintig minuten moest Leali alle zeilen bijzetten om te zorgen dat Caicedo er geen 2-0 van maakte. De spits van Lazio miste wel onbegrijpelijk op zo’n vijf meter van de doelmond.

De hoge kans leidde een beter slotkwartier in. Zulte Waregem kon zeker aanspraak maken op de gelijkmaker, maar daarvoor stond het vizier van spitsen Leya Iseka en vooral Olayinka niet goed afgesteld. Drie minuten voor tijd was Hamalainen nog het dichtst bij de gelijkmaker, zijn vrije trap ging maar rakelings naast. In de omschakeling legde de ingevallen Ciro Immobile daarna de 2-0 eindstand vast.

Simone Inzaghi: “Zulte Waregem was goed georganiseerd”

Lazio-coach Simone Inzaghi had de wedstrijd liever eerder zien beslist worden. “Ik denk dat we de wedstrijd al eerder hadden moeten beslissen”, liet Inzaghi na afloop optekenen. “Onze eerste twintig minuten waren heel goed, maar nadien hebben we het ritme laten zakken. We hebben Zulte Waregem toegestaan in de wedstrijd te blijven. We mogen onze doelman Thomas Strakosha dan ook dankbaar zijn voor zijn uitstekende redding op de poging van Olayinka in het slot.”

“Ik had dit soort match voorspeld tegenover mijn spelers”, vervolgde Inzaghi. “Het was ook niet makkelijk voor ons in een leeg stadion. We hebben de supporters nodig. Bovendien toonde Zulte Waregem dan ook nog eens een goed georganiseerd elftal.”

Foto: Photo News