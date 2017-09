Stroompanne houdt Nice niet tegen in Europa League, Arsenal maakt er een doelpuntenfestival van

De eerste lading Europa League-wedstrijden is achter de rug. Arsenal moest op bezoek bij het Wit-Russische BATE Borisov, dat in een ver verleden nog de scalp pakte van Anderlecht. Onder aanvoering van Theo Walcott werd het een doelpuntenfestival. Verder was ook Lord Bendtner aan het feest, terwijl Marseille verrassend onderuit ging. Zenit Sint-Petersburg zette dan weer makkelijk Real Sociedad opzij. In de groep van Zulte Waregem won Nice simpel van Vitesse, dat net als Essevee geen punten heeft.

Bekijk hier alle uitslagen en standen in de Europa League!

Foto: Photo News

In de groep van Zulte Waregem lijkt de strijd om de groepszege te gaan tussen Lazio en Terwijl de Italianen Essevee opzij zetten , had Nice geen kind aan. Na een kwartier opende Pléa de score. Nice meteen op rozen en de Nederlanders moesten achtervolgen. De ploeg uit Arnhem slaagde er niet in om terug te vechten, op slag van rust kreeg het een nieuwe opdoffer. Saint-Maximin zette de 2-0 op het bord, de Fransen hadden hun schaapjes op het droge.

Daar veranderde een stroompanne in de tweede helft niets aan. De lampen in het Allianz Riviera-stadion vielen uit, de match lag een kwartier stil. Nadien bleven de Zuid-Fransen baas, in de slotfase zorgde Pléa met zijn tweede van de avond voor de 3-0 eindstand. Nice pakt zes op zes en speelt volgende keer tegen Lazio voor de eerste plaats, onderaan hebben Zulte Waregem en Vitesse nog nul punten.

was uiteraard torenhoog favoriet in de partij tegen. Het duurde dan ook niet lang vooraleer de bezoekers uit Londen een eerste gaatje vonden. Theo Walcott legde zijn 106e doelpunt voor de club binnen na een knappe aanval en dito pass van Wilshere. En het ging hard in het eerste halfuur, want halverwege de eerste helft verdubbelde Walcott de score. Daarmee scoorde hij zijn 20e Europese doelpunt voor de club, een evenaring van Robin Van Persie. Arsenal bleef doorduwen, drie minuten na de 2-0 maakte Holding het derde Arsenal-doelpunt. Nog voor het halfuur scoorde de thuisploeg wel tegen, Ivanic bracht de Wit-Russen terug in de match.

Na de pauze nam BATE zowaar het initiatief, maar al snel volgde de ontnuchtering. Arsenal kreeg een strafschop en Giroud knalde zijn 100e voor The Gunners tegen de touwen: 1-4. De thuisploeg bleef echter vechten voor wat het waard was, de kansen na de pauze waren voor BATE. Dat resulteerde in de 2-4 van Gordejchuk iets voorbij het uur. Daar bleef het echter bij, Arsenal pakt zes op zes.

100 – Olivier Giroud is the 12th fastest player to reach 100 goals for @Arsenal; one game quicker than Robin van Persie. Handsome. pic.twitter.com/QvjTOUAPQR — OptaJoe (@OptaJoe) 28 september 2017

Shots so far in the second half:



BATE Borisov: 7

Arsenal: 1



Arsenal's only effort coming from the penalty spot. pic.twitter.com/zSIpAm7rY8 — Squawka Football (@Squawka) 28 september 2017

Nog in groep H verloorop eigen veld van. De Serviërs hadden aan een doelpunt van Boakye op het halfuur genoeg om de drie punten mee te nemen uit Duitsland. Voor Keulen is het zo een slechte start van de groepsfase. De fans maken dan wel indruk - ook donderdag was er enorm veel sfeer -, met een nul op zes heeft het zijn start gemist.

Foto: Photo News

kende op eigen veld geen problemen met, waarde hele wedstrijd tussen de lijnen stond. De Rode Duivel slaagde er echter niet in om zijn stempel te drukken. Halfweg de eerste helft stonden de Spanjaarden al 2-0 in het krijt, na goals van Rigoni en Kokorin. Llorente zorgde op slag van rust wel voor de aansluitingstreffer, maar opnieuw Kokorin besliste na de pauze de wedstrijd. De Russen pakken zo hun tweede zege en leiden in hun groep.

In de andere wedstrijd in groep L ging trainermetop bezoek bij. Daar was ene Nicklas ‘Lord’ Bendtner in uitstekende doen. De ex-spits van Arsenal opende na 25 minuten de score. Na de rust maakte Konradsen er 2-0 van en bood Bendtner ploegmaat Hedenstad de 3-0 aan. In de blessuretijd milderde Felipe nog voor de bezoekers met een héérlijke lob.

Nicklas Bendtner's last three games for Rosenborg across all competitions:



vs. Vålerenga

vs. Lillestrøm

vs. Vardar



All bow. pic.twitter.com/ul8bTzL9Rz — Squawka Football (@Squawka) 28 september 2017

Foto: REUTERS

keert met een kater terug uit Oostenrijk. Na de zege op de openingsspeeldag wilden de Fransen ook gaan winnen op het veld van. Dat draaide anders uit. Twintig minuten voor tijd viel het enige doelpunt van de wedstrijd aan de overkant. Doelman Pele moest zich omdraaien na de inzet van Dabbur. Salzburg komt aan de leiding in groep I, want Konyaspor won van Vitoria Guimaraes.