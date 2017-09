Topaankoop Manchester City moet maandenlang revalideren: “Ik word uitgeleend aan FC Blessure”

Manchester City moet het maanden stellen zonder zijn topaankoop Benjamin Mendy. De Fransman werd deze zomer de duurste verdediger aller tijden toen Manchester City 58 miljoen euro betaalde aan Monaco, maar staat nu dus maanden aan de kant. Hij scheurde zijn kruisband in de rechterknie. Mendy hoopte eerder deze week nog op goed nieuws, maar kreeg het keiharde verdict op donderdag: “Ik word enkele maanden uitgeleend aan FC Blessure”, kon de verdediger toch nog lachen op Twitter.

Toen een journalist van de Sunday Times woensdag tweette dat Mendy mogelijk negen maand out was, reageerde die nogal giftig op Twitter: “Ik zie dat je een journalist bent, waarom spreek je dan als een gediplomeerd dokter? Ik moet nog testen ondergaan om te zien of de kruisband gescheurd is”.

Your bio says journalist so why you speak like graduated doctor ? no one has test to see if ruptured ACL or not, even I dont know lolhttps://t.co/6jMVtELpB6 — Benjamin Mendy (@benmendy23) September 27, 2017

Een dag later kwam echter het pijnlijke nieuws: de kruisband in de rechterknie is wel degelijk gescheurd, Mendy staat voor een maandenlange revalidatieperiode. “Slecht nieuws jongens. Ik word enkele maanden uitgeleend aan FC Blessure, maar ik hopelijk kom snel en sterker terug.”