Rosenborg won op de tweede speeldag van de groepsfase in de Europa League simpel met 3-1 van het Macedonsiche Vardar Skopje. Bij de thuisploeg was Nicklas ‘Lord’ Bendtner in grootse doen. Hij opende zelf de score, en met een weergaloos hakje zette hij zijn ploegmaat op weg naar de 3-0. Hét moment van de wedstrijd was echter de eerredder van Vardar. Juan Felipe Alves Ribeiro deed de monden openvallen met een héérlijke lob.