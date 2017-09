Bekende danceclub Decadance in Gentse studentenbuurt weer open (hoewel Termont ze eerst sloot)

Gent - Decadance in de Overpoortstraat is opnieuw open. Het burgemeestersbesluit om de zaak tien weken te sluiten wegens inbreuken op de drugswet, is geschorst door de De Raad van State.

Op 13 september tekende burgemeester Daniël Termont een besluit om de bekende danceclub in de studentenbuurt te sluiten. Maar de zaakvoerder vocht die beslissing aan. Met succes: gisteren werd ze opgeschort en kon Decadance weer openen. Advocaat Tom De Sutter: “Er komen elk jaar 100.000 mensen in Decadance. Dat cijfer is niet in verhouding met het aantal meldingen over drugsfeiten. In een jaar waren dat er 13, waarvan de helft aangegeven door de uitbater zelf.”

“Mijn cliënt ontkent niet dat er wordt gebruikt in zijn zaak. Maar hij doet er zelf alles aan om drugsgebruikers te betrappen en aan te geven. Dan is het een beetje zuur om te horen dat je inspanningen niet goed genoeg zijn. Sterker nog, dat je zaak wordt gesloten.”

Volgens De Sutter werd zijn cliënt ook niet ingelicht over de resultaten van de meldingen die hij zelf had gedaan.

De schorsing betekent dat het besluit niet mag worden uitgevoerd, maar is nog geen nietigverklaring.