Moeder is het taboe beu: “Borstvoeding geven moet kunnen, zelfs in het zwembad” Video: ATV

Hoboken - Elke werd zes maanden geleden mama van een flinke dochter, die ze borstvoeding geeft. De jonge mama is echter misnoegd dat er nog steeds een groot taboe rond borstvoeding hangt, nadat ze in een zwembad in Hoboken werd gevraagd om te stoppen met haar dochter te voeden. “Mensen zijn boos omdat ik borstvoeding gaf in een zwembad. Komaan zeg”, getuigt elke op ATV.

Toen Elke haar dochter borstvoeding gaf in zwembad Sorghvliedt in Hoboken, stapte de redster plots op haar af om te vragen of ze ermee wilde stoppen. “Er kwam een redster naar mij toe om te zeggen dat er mensen zijn die klagen over de blote borst”, aldus Elke. “Terwijl je tijdens het voeden helemaal geen borst ziet. Wij doen het discreet.” De redster stelde haar uiteindelijk voor om naar een aparte ruimte te gaan.

Elke vindt het erg dat er nog steeds een groot taboe rond borstvoeding hangt, ondanks een campagne om dat taboe kleiner te maken. Volgens ATV vindt de directie van het zwembad borstvoeding heel natuurlijk en is er geen probleem om kinderen te voeden in het complex. In het zwembad zelf is het echter verboden om iets te drinken, zelfs moedermelk.