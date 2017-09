Hein naar Anderlecht? Daar is ook manager Mogi Bayat blij mee: zoveel winst maakte hij in vijf jaar tijd

Terwijl zijn klant Hein Van­haezebrouck zich klaarmaakt voor een plechtige intrede in het Astridpark, beleeft makelaar Mogi Bayat (43) financieel gouden tijden. Vorig jaar verdubbelde hij zijn winst tot 2,8 miljoen euro. Daarmee is hij de ongekroonde koning van de Belgische voetbal­handel.

Het meesterbrein achter de schermen, de spin in het web van het Belgisch voetbal, de poppenspeler van een slecht stukje theater. Meer dan ooit wordt Mogi Bayat aangewezen als de man die alles voor het zeggen heeft bij de Belgische clubs. De oudste van twee Frans-Iraanse broers speelt als zaakwaarnemer van Hein Vanhaezebrouck een hoofdrol in diens “transfer” van AA Gent naar Anderlecht, waar een contract van drie jaar ligt te wachten. Anderlecht hoefde nooit rechtstreeks te onderhandelen met Gent omdat Bayat bij beide clubs kind aan huis is.

Door zijn snelheid van werken, zijn voet tussen de deur bij verschillende clubs en zijn talent om alle partijen tevreden te houden, heeft Bayat in vijf jaar tijd een ­belangrijke plaats in de Belgische voetbalhandel ingenomen. Hoe belangrijk kunnen we afleiden uit de jaarcijfers van zijn vennootschap Creative & Management Group. Vorige week werd de balans van het kalenderjaar 2016 neergelegd. Daaruit blijkt dat de nettowinst is verdubbeld van 1,4 naar 2,8 miljoen euro. Ook het eigen vermogen verdubbelde, voor het tweede jaar op rij. Over vijf jaar bedraagt de winst 6,5 miljoen euro.

Met dank aan Kums

Bayat deed in 2016 goeie zaken door Christian Kabasele (tijdens het WK) te verkopen aan Watford en Sven Kums onder te brengen bij zusterclub Udinese. Maar ook zijn vaste klanten Anderlecht en AA Gent namen heel wat spelers af. Badji, Bruno, Harbaoui en ­Spajic trokken dankzij Bayat naar Anderlecht, Ndongala, Perbet en Taravel plaatste hij bij AA Gent. Ook op de contractverbeteringen van Gent-spelers Coulibaly, Dejaegere en Milicevic verdiende hij.

Alleen een makelaar van een ­Belgische topper, zoals Patrick ­De Koster met Kevin De Bruyne, heeft financieel dezelfde waarde als Bayat.