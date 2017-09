Batshuayi zorgt alweer voor hilarisch interview, Hazard schiet ploegmaat te hulp

Het was één van de tv-momenten van vorig seizoen. Michy Batshuayi bezorgde Chelsea de titel en werd vervolgens geïnterviewd door de Engelse televisie. Eén probleempje: de Rode Duivel sprak amper Engels en kwam niet verder dan “Yes, is good”. Ploegmaat en landgenoot Thibaut Courtois schoot toen te hulp. Woensdag bezorgde Batshuayi zijn ploeg alweer de zege in de slotfase. De spits probeerde nog te ontlopen aan een interview voor Chelsea TV, maar Eden Hazard greep hem bij zijn nekvel. De interviewer beloofde simpele vragen te stellen, maar zelfs dat was te moeilijk voor Batshuayi. De spits muisde er al lachend en samen met Cesc Fabregas snel vanonder, Hazard zette het interview verder.