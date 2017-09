COMMENTAAR. Als de boel nu nog onnodig wordt gerekt, wordt het alleen maar pijnlijker

Als u dit leest, is het misschien allemaal al beklonken. Maar gisteren ontkende de club het nog. Voor ons is het klaar en duidelijk: Hein Vanhaezebrouck staat op het punt een contract te tekenen bij Anderlecht. Onze bronnen zijn formeel: het is/komt in orde. Anderlecht wil Vanhaezebrouck en Vanhaezebrouck wil naar Anderlecht. Nog even nadenken maar waarop zou het kunnen botsen? ­Anderlecht kent de marktprijs voor een toptrainer. En Marcel Keizer is bij Ajax nog altijd niet ontslagen. We vermoeden dat Vanhaezebrouck bij Bayern München, dat gisteren Carlo Ancelotti ontsloeg, evenmin op de shortlist staat.