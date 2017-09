Droomcoach binnen: Vanhaezebrouck tekent voor drie jaar bij Anderlecht, neemt hij Vanderhaeghe mee?

Anderlecht zelf ontkent het nog – niet alle details zijn afgerond – maar er is wel degelijk een principeakkoord met Hein Vanhaezebrouck (53) voor een contract van drie jaar. De nieuwe coach wordt normaal wel pas volgende week gepresenteerd, want zondag tegen Standard kan hij nog niet op de bank zitten. Dat wordt nog een taak voor Nicolas Frutos. Mogelijk zijn laatste, want sommigen stellen Frutos’ toekomst bij RSCA in vraag.

Hallo, Hein? Sven Kums verliet gisteren bellend het oefencomplex van Anderlecht. Het zou wel heel toevallig zijn als hij echt met zijn ex-coach uit Gent aan de telefoon hing, maar het gouden duo wordt weldra herenigd.

Voor Anderlecht had het weinig zin om de onderhandelingen met/over Hein Vanhaezebrouck nog uit te stellen en de coach een korte rouwperiode te laten na zijn vertrek bij Gent. Heel België wist al dat Hein onderweg was naar het Astridpark. Toen RSCA-manager Herman Van Holsbeeck en voorzitter Roger Vanden Stock kort na elkaar hun burelen verlieten, was dat een ­teken. Vier uur later kregen wij de bevestiging dat de gesprekken nog liepen, maar dat de deal ei zo na rond was. “Hein Vanhaezebrouck is geen man om lang stil te zitten”, had zijn entourage al laten verstaan. “En hij blijft liever in België dan naar het buitenland te gaan.”

Wat met Frutos?

Al zal paars-wit Hein Vanhaezebrouck in principe niet voorstellen voor de clash van zondag thuis tegen Standard. Het is simpelweg niet aangewezen dat de nieuwbakken trainer de Brusselaars dit weekend – zonder veel trainingen – ook effectief gaat leiden tegen de Rouches. Dat ­risico is te groot.

De topper wordt dan ook voorbereid door Nicolas Frutos, die gisteren gewoon training gaf na het Champions League-debacle tegen Celtic. Al werd intern ­natuurlijk de vraag opgeworpen of de Argentijn nog wel op de bank kan zitten zondag tegen Standard en zeker of hij nog een persconferentie moet geven naar aanleiding van die match. ­Spreken hoeft hij niet te doen, ­coachen wellicht wel. Wie gaat het anders doen als Hein er nog niet is?

Toch zal Vanhaezebrouck straks zijn eigen assistenten meebrengen naar het Vanden Stockstadion en de grote vraag is of er dan in de technische staf nog plaats zal zijn voor Frutos en of alle partijen en eigenzinnige karakters een nauwe samenwerking wel zien zitten.

Veel zal ook afhangen van wie Vanhaezebrouck meebrengt. Zijn assistenten uit Gent – Peter Balette, Bernd Thijs, keeperstrainer Francky Vandendriessche en fysiektrainer Stijn ­Matthys – liggen moeilijk, want daaruit zou kunnen blijken dat zijn afscheid bij de Buffalo’s en zijn transfer naar Anderlecht echt met voorbedachten rade zijn gebeurd zoals velen – logischerwijs – nu al denken.

Wie dan wel? Toen Hein in 2016 al eens dicht bij Anderlecht stond, werd vooral de naam van Karim Belhocine – nu op een dood spoor als technisch directeur bij KV Kortrijk – geciteerd als T2, maar ook Heins gewezen assistent Yves Vanderhaeghe valt niet uit te sluiten nu die vrij is na zijn ontslag bij KV Oostende. Die moet dan wel willen terugkeren naar de schaduw van de baas met wie hij ook al in Kortrijk werkte.

Positieve coaching

Anderlecht haalt dus zijn slag thuis nu met Hein Vanhaezebrouck de geprefereerde coach werd binnengehaald. De recordkampioen moest hem niet eens wegkopen nadat zijn verbintenis bij AA Gent in onderling overleg werd stopgezet.

In Brussel krijgt Vanhaezebrouck een mooi contract tot 2020 – een jaar langer dan bij AA Gent – maar er wacht hem heel veel werk. Zowel op ­tactisch, fysiek als mentaal vlak. En de druk zal hoog zijn.

Het zijn trouwens niet alleen de spelers die zich zullen moeten aanpassen. Schieten op scheidsrechters, spelers of ­bestuur ligt bij Anderlecht nog iets gevoeliger dan bij AA Gent. Al neigde Hein de jongste weken in de Ghelamco Arena ondanks de tegenvallende resultaten al naar positieve coaching.