Wout van Aert wisselt de regenboogtrui in voor een eigen kledinglijn

Wout van Aert heeft het druk. Met opnieuw topveldrijder worden natuurlijk, na zijn twee baalcrossen in de VS. Maar ook op andere vlakken blijkt de wereldkampioen een bezige bij. Eerder deze week bezorgde hij zijn ouders bijna een attack met de mededeling dat er “een klein Woutje” zat aan te komen. Het bleek uiteindelijk om een boek te gaan, Ik Fiets Focus, dat vanaf 14 oktober in de winkel ligt.