CLUBNIEUWS. AA Gent weet welk soort trainer het wil, Anderlecht maand zonder sterkhouder

Terwijl Hein Vanhaezebrouck zogoed als officieel rond is met Anderlecht, zoekt AA Gent nog steeds naar een coach. De Buffalo’s lijken geen lijstje te hebben, maar weten maar al goed welk soort trainer ‘HVH’ moet opvolgen. Bij Anderlecht likken ze trouwens nog de wonden na het verlies tegen Celtic, zo is Uros Spajic een maand buiten strijd. Uw dagelijkse portie clubnieuws!

AA GENT. Ivan De Witte: “Onze nieuwe coach moet attractief voetbal brengen”

Bij AA Gent is de focus van het vertrek van Hein Vanhaezebrouck meteen verlegd naar de zoektocht naar een nieuwe coach. “We willen zo snel mogelijk iemand aanstellen”, zegt voorzitter Ivan De Witte. “Hoe sneller, hoe liever.”

Vanhaezebrouck die bij Anderlecht tekent: uiteráárd balen ze daarvan bij Gent. Maar ze vallen heus niet van hun stoel, ze beseften goed genoeg dat de kans groot was. Voorzitter De Witte wacht wel nog op de officiële bekendmaking. “Ik heb jullie berichtgeving gezien. Maar zolang het niet officieel is, reageer ik er niet op.”

Hij gaat wel in op de zoektocht naar een vervanger. Assistenten Peter Balette en Bernd Thijs bereiden de topper tegen Club Brugge voor, maar het bestuur wil niet te lang talmen. “We willen echt zo snel mogelijk iemand aanstellen, hoe sneller hoe liever. Al moeten we ons ook niet laten opjagen. We moeten vooral de juiste keuze maken.”

Er stroomden al tientallen cv’s binnen, maar wat voor trainer zoékt AA Gent nu eigenlijk? HR-professional De Witte overloopt het profiel dat hij uitgetekend heeft. “De voorbije drie jaar hebben we met ons voetbal zoveel abonnementen verkocht en zoveel goodwill gecreëerd bij publiek en analisten. Die lijn willen we doortrekken. We willen een coach die attractief voetbal brengt.”

“Dan heb ik het niet per se over balbezit en dominantie. ‘Attractief voetbal’ is een ruim begrip, je moet dat niet te eng zien.” Zo laat De Witte de deur open voor iemand als Mazzu. Die slaagt er bij Charleroi toch in om reactievoetbal te koppelen aan spektakel en resultaten. Mazzu wou gisteren niet reageren en Charleroi liet nogmaals weten dat hij niet weg mag tijdens het seizoen.

Ambitieuze Bernd Thijs

De Witte heeft nog vereisten: “Het moet iemand zijn met een duidelijk concept en die de spelers dat concept ook kan laten úítvoeren. Ook moet hij een sterke persoonlijkheid hebben. We hebben een heterogene spelersgroep, met veel nationaliteiten.”

De kans is reëel dat De Witte nog eens een verrassende buitenlander uit zijn hoed tovert. Of hij kan binnen zijn club kijken. Met Bernd Thijs heeft Gent een assistent met (grote) ambities als hoofdcoach én een Pro Licence-diploma. De timing voor een debuut is verre van optimaal. Maar kan hij een optie worden? “Het is nog te vroeg om iets uit te sluiten”, aldus De Witte. (vdm, dvd)

Tegen Waasland-Beveren in uitverkochte Ghelamco Arena

De supporters blijven AA Gent duidelijk trouw. Ondanks de povere seizoenstart en de trainerswissel haakt de Gentse achterban allerminst af. Zo zal de thuiswedstrijd van de Buffalo’s tegen Waasland-Beveren, voorzien op zaterdag 14 oktober (20.30 uur), afgewerkt worden in een uitverkochte Ghelamco Arena. Abonnees kunnen wel nog steeds hun plaats vrijgeven via de clubwebsite dankzij het Free your seat-systeem. (ssg)

ANDERLECHT. Spajic drie tot vier weken out

Anderlecht zal het zondag tegen Standard zonder verdediger Uros Spajic moeten doen. Onderzoek wees uit dat zijn ­enkelligamenten ­geraakt zijn na de trap van Celtic-spits Sinclair en de verdediger zal drie tot vier weken moeten rusten. Spajic moet daardoor afzeggen voor de beslissende WK-kwalificatiematch met Servië tegen ­Oostenrijk volgende week, maar ook de RSCA-duels tegen ­Mechelen, PSG en Genk zijn in gevaar.

Bij Obradovic (scheenbeen) is er hoop dat hij de confrontatie met Standard wel haalt, maar paars-wit is niet van plan risico’s te nemen als de blessure nog kan verergeren. Er zijn geen linksbacks op overschot. (jug)

KV KORTRIJK. Stojanovic fit voor Oostende

Bij Kortrijk is Jovan Stojanovic weer fit. Hij viel uit in de opwarming van de bekermatch tegen Durbuy met een rugblessure en miste de wedstrijd tegen Antwerp. Voor Kagelmacher komt Oostende te vroeg. De Uruguayaan traint weer mee, maar heeft nog last van zijn quadriceps. De verwachting is dat hij volgende vrijdag in het oefenduel tegen Amiens zijn eerste minuten zal spelen. Attal traint met een masker na zijn oogkasbreuk. Hij ondergaat vandaag een scan om te zien of hij kan spelen tegen Oostende. (gco)

KV OOSTENDE. Berrier herneemt, nieuwe ploegfoto

Franck Berrier hernam gisteren de training en raakt normaliter speelklaar voor de wedstrijd van zaterdag op KV Kortrijk. De Fransman ontbrak eerder deze week op training met wat last aan de hamstrings. Zivkovic en Bossaerts bleven nog steeds aan de kant. Zij raken niet fit voor de wedstrijd in Kortrijk. Eergisteren werd een nieuwe officiële ploegfoto genomen met daarop ook nieuwelingen Gano, Bjelica en Vanhamel. Aansluitend hadden de spelers een etentje op de Zeedijk van Oostende. (jve)

STVV. Boli één week buiten strijd

De afwezigheid van Boli blijft waarschijnlijk beperkt tot één wedstrijd. De Truiense topschutter incasseerde in Mechelen een trap boven zijn voet. Hij legde een test af tijdens de laatste training maar ondervond te veel hinder. De interlandbreak volgende week komt op het perfecte moment, ook Abrahams wordt fit verwacht voor de verplaatsing naar Lokeren. Voor Gueye en Ceballos komt ook die match waarschijnlijk te vroeg. Acolatse maakt maandag zijn rentree met de beloften tegen Standard. (mg)

KV MECHELEN. Vitas verlengt tot 2021

Uros Vitas heeft zijn contract bij KV Mechelen verlengd met twee seizoenen. De 25-jarige centrale verdediger tekende bij tot juni 2021. Vitas trainde gisteren overigens met de groep en hoopt dus speelklaar te raken voor de match van morgen in Moeskroen. Anthony Moris is vanaf volgende week op pad met de Luxemburgse nationale ploeg, Edin Cocalic met de Bosnische, die volgend weekend tegen België speelt. (dvd)

WAASLAND-BEVEREN. Thelin in Zweedse selectie

Aanvaller Isaac Thelin werd opgeroepen voor de twee laatste WK-kwalificatiewedstrijden met Zweden tegen Luxemburg en Nederland. Op vraag van de politie vraagt Waasland-Beveren om geen uiterlijke supporterskenmerken van Antwerp te dragen in de thuisvakken. Politie en stewards zullen voor de wedstrijd controles uitvoeren en indien nodig worden fanartikelen in bewaring genomen tot na de wedstrijd. Aangezien er geen tickets meer zijn, is het secretariaat zaterdag niet open.(whb)