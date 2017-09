Kim Kardashian bevestigt geruchten over een derde kindje

In de trailer voor haar programma 'Keeping up with the Kardashians' vertelt realityster Kim Kardashian in een telefoontje met haar zus Khloe dat er een baby op komst is. Na de vele geruchten lijkt dit dan toch de officiële aankondiging dat Kim voor de derde keer zwanger is.

The word is out. Kim Kardashian en Kanye West mogen binnenkort nummer drie verwachten. In de eerste teaser voor het nieuwe seizoen van 'Keeping Up With The Kardashians' zien we hoe Kim aan zus Khloe vertelt dat zij en Kanye een baby krijgen.

In de trailer is te zien hoe Kim Kardashian en zus Khloe aan het Facetimen zijn. ''Wat gebeurt er altijd als ik zeg 'Raad eens''', vraagt Kim aan Khloe. ''Dan ben jij of iemand anders zwanger'', reageert Khloé aan de andere kant van de lijn. ''We krijgen een baby'', roept Kim dan.

Het blijft natuurlijk nog allemaal vaag. 'We're having a baby", vertelt Kim. Niet "I'm pregnant". Er zou dus een draagmoeder in het spel zijn, zeker ook omdat Kim Kardashian nog niet gespot werd met dikke buik. Wanneer het koppel hun derde kindje mag verwelkomen, is niet duidelijk.

Kim Kardashian en Kanye West hebben samen al twee kinderen. Het vierjarige meisje North en zoontje Saint, dat in december twee wordt.

Over de babyboom bij de Kardashians en de zwangerschappen van Khloe en Kylie wordt nog niets gezegd. Maar zo houden ze het wel spannend voor het nieuwe seizoen van de realityreeks.

Season 14 is gonna be wild. Tune in this Sunday!!! #KUWTK pic.twitter.com/rnpIdGiNyK — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 28 september 2017