Het is de tijd van het jaar, maar...blijft u toch maar van de paddenstoelen af

Wie dezer dagen in de natuur loopt zal ze ongetwijfeld al zien staan hebben, paddenstoelen in alle maten en kleuren. Toch wordt iedereen afgeraden om ze te plukken wegens niet zonder risico. Het Antigifcentrum kreeg vorig jaar 400 oproepen voor mensen, vooral kinderen, die wilde paddenstoelen hadden gegeten en er in sommige gevallen ziek van werden.

De herfst is het seizoen bij uitstek om paddenstoelen te gaan plukken. Sommige soorten zijn perfect eetbaar, maar andere zijn giftig en kunnen zelfs dodelijk zijn! Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) waarschuwt daarom haar website om zeer voorzichtig te zijn. “Wie de verschillende soorten niet van elkaar kan onderscheiden en dus niet met honderd procent zekerheid weet welke paddenstoel nu eetbaar is en welke soorten giftig zijn, blijft er best af”, klinkt het.

Giftige paddenstoelen die in België in de natuur groeien

Volgende paddenstoelen die in ons land groeien, zijn giftig. Wie paddenstoelen niet kan herkennen, blijft er beter af. Want sommige soorten zijn echt giftig en zelfs in bepaalde gevallen dodelijk.

*Bundelmosklokje

Foto: Antigifcentrum

*Carbolchampignon

*Gewone krulzoom

*Giftige satijnzwam

*Gordijnzwam

*Groene knolamaniet

*Grote kale inktzwam

*Kaalkopjes

*Kleverige knolamaniet

*Morieljes

*Panteramaniet

*Parasolzwam

*Satansboleet

*Shiitake

*Vezelkoppen

*Vliegenzwam

*Voorjaarsamaniet

*Voorjaarskluifzwam

*Witte trechterzwam

Wat doen bij problemen of vergiftigingsverschijnselen?

Het voedselagentschap geeft volgende tips:

*Pluk enkel paddenstoelen die u perfect kent: sommige erg giftige paddenstoelen lijken heel erg op eetbare soorten.

*Bij de minste twijfel over de soort: eet ze niet voor u ze hebt laten controleren door een specialist ter zake. Een apotheker of een vereniging van mycologen in uw streek kunnen u hierbij helpen.

*Pluk enkel exemplaren die in goede staat zijn en pluk ze helemaal, met hoed en voet, om ze goed te kunnen identificeren.

* Paddenstoelen zijn gevoelig voor vervuiling. Pluk ze dus nooit op mogelijk vervuilde plaatsen (wegkanten, industriezones, storten, ...)

* Doe paddenstoelen in een mand of een kartonnen doos, maar nooit in een plastic zak (want hierin rotten ze vlugger).

* Sorteer de geplukte paddenstoelen per soort: zo ziet u of er tijdens het plukken geen stukjes van andere soorten tussen zitten.

* Eet paddenstoelen met mate, verhit ze voldoende en eet ze nooit rauw.

Misverstanden over paddenstoelen

Het Antigifcentrum heeft ook een aantal misverstanden op haar website geplaatst in de hoop ze definitief uit de wereld te helpen.

*Jonge paddenstoelen zijn steeds eetbaar: FOUT! Een jong exemplaar van een Amanita phalloides (groene knolamaniet) bevat dodelijke toxines, zo kenmerkend voor deze soort.

*Witte paddenstoelen zijn nooit giftig. FOUT! Er bestaat geen verband tussen giftigheid en kleur van de paddenstoel: de uiterst giftige Amanita phalloides (groene knolamaniet) kan een witte kleur hebben. Meerdere giftige Clitocyben (trechterzwammen) zijn wit.

*Giftige paddenstoelen hebben een onaangename geur, en zien er niet echt smakelijk uit. » FOUT! De Amanita phalloides (groene knolamaniet) zou een lekkere smaak hebben.

*Een paddenstoel is wellicht eetbaar als slakken en wormen ervan eten. FOUT! Slakken en kleine dieren in het bos eten Amanita phalloïdes.

*De toxines van een paddenstoel worden onschadelijk gemaakt door het koken. FOUT! De toxines van de Amanita phalloides (groene knolamaniet) blijven hun eigenschappen behouden na het koken, het drogen of het invriezen. Ze blijven dodelijk!

*Er zal wel geen risico bestaan voor een vergiftiging, als men zich beperkt tot één exemplaar van een onbekende soort. FOUT! Eén enkel exemplaar van Amanita phalloides (groene knolamaniet) kan tot uiterst ernstige intoxicaties leiden.

*Alle paddenstoelen in de weiden zijn eetbaar. FOUT!

Wat doen bij problemen?

Bij vermoedens van een paddenstoelintoxicatie, bel dan onmiddellijk het Antigifcentrum (070 245 245, gratis oproep).

Om de ernst van de intoxicatie te evalueren, zal het Antigifcentrum je een aantal nauwkeurige vragen stellen.

*Welke paddenstoelen dacht je te plukken?

*Waar heb je deze geplukt (bos of weide)?

*Hoeveel tijd is er tussen het plukken en de maaltijd verlopen?

*Hoe werden de paddenstoelen klaargemaakt?

*Zijn er nog resten (rauw, gebakken, eventueel restafval…)?

*Welke zijn de symptomen?

*Welke is de tijdspanne tussen de paddenstoelmaaltijd en het optreden van de eerste ziekteverschijnselen?

*Zijn alle personen die de maaltijd genuttigd hebben ziek?

*Welke andere voedingsmiddelen werden genuttigd? Werd er alcohol gedronken tijdens de maaltijd?

*Een netwerk van mycologen (specialisten in de paddenstoelkunde), verspreid over heel België, helpt het Antigifcentrum bij het identificeren van verdachte paddenstoelen in geval van intoxicaties.